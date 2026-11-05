Abuelas de Plaza de Mayo despide a Elsa Pavón, pionera en la restitución de nietos

Con mucho dolor recibimos la noticia de la partida de Elsa Pavón, Abuela de Plaza de Mayo. Encontró a su nieta Paula Eva Logares en 1984 pero nunca dejó de buscarnos!

Gracias por tu lucha!

Abrazo grande Paula! pic.twitter.com/moEwOyDu9S — Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) November 5, 2026

Pavón fue la primera abuela en lograr la restitución judicial de su nieta, Paula Logares, quien tenía apenas 23 meses cuando fue secuestrada en 1978 junto a sus padres, Mónica Grinspon y Claudio Logares, en Montevideo. El caso de Pavón fue además el primero en resolverse gracias al Índice de Abuelidad, una herramienta genética que demostró ser crucial para la identificación de cientos de niños y niñas apropiados.

¡Hasta la memoria siempre Elsa Pavón! Con enorme dolor despedimos a una luchadora incansable, compañera de Chicha Mariani en la Asociación Clara Anahí, parte de Abuelas de Plaza de Mayo que se reencontró con su nieta Paula Logares, cuya identidad fue restituida en 1984. pic.twitter.com/4jaKxezpFK — H.I.J.O.S. La Plata (@HIJOSLP) November 5, 2026

El legado y la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo

Su historia personal, marcada por la desaparición de su hija y yerno y la posterior recuperación de su nieta, impulsó la creación de mecanismos científicos y legales que continúan vigentes. Tras reencontrarse con Paula en 1984, Pavón no detuvo su militancia: continuó trabajando en la Asociación Anahí y participando de juicios de lesa humanidad, siempre con el objetivo de honrar la memoria y promover el "Nunca Más" entre las nuevas generaciones.