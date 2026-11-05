Falleció Elsa Pavón, figura fundamental en la historia de Abuelas de Plaza de Mayo y pionera en la recuperación de la identidad de los nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar. La activista, quien tenía 90 años, murió en La Plata este jueves. Su incansable labor la convirtió en un símbolo de la búsqueda y la lucha por los derechos humanos.
Abuelas de Plaza de Mayo despide a Elsa Pavón, pionera en la restitución de nietos
Murió Elsa Pavón, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, recordada por su rol clave en la aplicación del Índice de Abuelidad para recuperar identidades
Pavón fue la primera abuela en lograr la restitución judicial de su nieta, Paula Logares, quien tenía apenas 23 meses cuando fue secuestrada en 1978 junto a sus padres, Mónica Grinspon y Claudio Logares, en Montevideo. El caso de Pavón fue además el primero en resolverse gracias al Índice de Abuelidad, una herramienta genética que demostró ser crucial para la identificación de cientos de niños y niñas apropiados.
El legado y la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo
Su historia personal, marcada por la desaparición de su hija y yerno y la posterior recuperación de su nieta, impulsó la creación de mecanismos científicos y legales que continúan vigentes. Tras reencontrarse con Paula en 1984, Pavón no detuvo su militancia: continuó trabajando en la Asociación Anahí y participando de juicios de lesa humanidad, siempre con el objetivo de honrar la memoria y promover el "Nunca Más" entre las nuevas generaciones.
El caso de Elsa Pavón y su nieta Paula se convirtió en un hito no solo por la recuperación de la identidad de la niña, sino también por la aplicación pionera del Índice de Abuelidad. Este desarrollo científico, impulsado por Abuelas de Plaza de Mayo con la colaboración de genetistas, permitió establecer vínculos de parentesco a partir del material genético de abuelos y otros familiares, incluso cuando los padres se encontraban desaparecidos.
Más allá de su rol fundacional en Abuelas de Plaza de Mayo, Elsa Pavón cofundó y presidió la Asociación Anahí, dedicada a la búsqueda de Clara Anahí Mariani, otra nieta apropiada. Integró también la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y, hasta pocas semanas antes de su fallecimiento, continuaba visitando escuelas y bibliotecas para transmitir el valor de la memoria y la democracia a los jóvenes. Su figura es recordada como un ejemplo de perseverancia y dedicación en la defensa de los derechos humanos.
Fuentes utilizadas
- Murió Elsa Pavón, la primera Abuela de Plaza de Mayo en recuperar a su nieta
- Luto. Murió Elsa Pavón, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y primera abuela en recuperar a su nieta
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- Murió Elsa Pavón, la primera abuela en recuperar a su nieta secuestrada durante la dictadura militar
- Murió Elsa Pavón, la primera abuela que recuperó a una nieta apropiada por la dictadura
En pocas palabras
- Fallecimiento: murió Elsa Pavón, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, pionera en la restitución de nietos.
- Legado: fue clave en la aplicación del Índice de Abuelidad para recuperar identidades de nietos apropiados.
- Trayectoria: su lucha por los derechos humanos incluyó la cofundación de la Asociación Anahí y la participación en juicios de lesa humanidad.