La ex diputada Patricia Walsh falleció este jueves a los 74 años, tras una internación de varios días y una operación de pulmón vinculada a su incansable defensa de los Derechos humanos. La periodista e hija del escritor Rodolfo Walsh murió en la clínica Suizo Argentina por una complicación devenida en neumonía, posterior a la intervención a la que fue sometida días atrás.
Murió Patricia Walsh y recuerdan su defensa de los derechos humanos
Patricia Walsh, ex diputada e hija del escritor Rodolfo Walsh dejó un legado imborrable en la defensa de los Derechos humanos y los juicios contra genocidas
Referente de izquierda y ex precandidata a presidenta de la Nación, Walsh ejerció como legisladora en el Congreso de la Nación y en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Fue una incansable luchadora por los derechos humanos y una de las impulsoras de los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
La también periodista se desempeñó como querellante en el juicio por la “Masacre de la Calle Corro”, donde una de las víctimas fue su hermana María Victoria. En mayo pasado, prestó declaración testimonial relevante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 para exigir justicia por el asesinato de su hermana y otros cuatro militantes.
El rol de la legislatura en la memoria histórica
Patricia Walsh, quien había sido diputada nacional entre 2001 y 2005, impulsó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aprobadas en 2003. En 2007, asumió como legisladora porteña, cargo que ejerció hasta 2010, y fue candidata a presidenta de la Nación en dos oportunidades, la última en 1999 por Izquierda Unida.
En 2025, junto a la diputada Myriam Bregman, presentó un recurso judicial para exigir la preservación de archivos históricos de la Armada ante la posibilidad de su destrucción. Tras conocerse la noticia, dirigentes de izquierda como Myriam Bregman y Rubén Sobrero expresaron su pesar y recordaron su lucha por los derechos humanos y las causas de los trabajadores.
Fuentes: Noticias Argentinas, La Nación y Redes
En pocas palabras
- Patricia Walsh: Falleció la ex diputada e hija de Rodolfo Walsh a los 74 años.
- Legado: Fue referente en la defensa de los Derechos humanos y los juicios contra genocidas.
- Impulso legislativo: Promovió la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.