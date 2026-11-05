Murió Patricia Walsh y recuerdan su defensa de los derechos humanos

Referente de izquierda y ex precandidata a presidenta de la Nación, Walsh ejerció como legisladora en el Congreso de la Nación y en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Fue una incansable luchadora por los derechos humanos y una de las impulsoras de los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

Con mucha tristeza recibí la noticia del fallecimiento de Patricia Walsh, una compañera de lucha que dedicó su vida a defender los derechos humanos y las causas de los trabajadores.



Una luchadora incansable contra la impunidad de los genocidas, Patricia dejó una huella enorme en… — Rubén Dario Sobrero (@PolloSobrero) November 5, 2026

La también periodista se desempeñó como querellante en el juicio por la “Masacre de la Calle Corro”, donde una de las víctimas fue su hermana María Victoria. En mayo pasado, prestó declaración testimonial relevante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 para exigir justicia por el asesinato de su hermana y otros cuatro militantes.