Dos días después de que 2 presos tomaran a un penitenciario como rehén, lo que que derivó en un accidente fatal en el que murieron la madre y la tía del carcelero, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, analizó la raíz de esa revuelta y aseguró que el problema es que "hay quienes les hace creer que ellos son las víctimas y que tienen más derechos de los que tienen".
Mercedes Rus: "Hay presos que exigen como si la cárcel fuese un retiro espiritual"
La ministra Mercedes Rus se quejó de que hay organismos de Derechos Humanos con injerencia judicial que alientan reclamos de presos y los envalentona
En una entrevista con No tenés cara de radio Nihuil, Rus fue directa y se refirió al audio de la negociación entre los presos que habían tomado al penitenciario de rehén y los negociadores que trascendió el martes. Allí se escucha a uno de ellos, Ramiro Armando Colucci quien hacía un extenso pedido que incluía ser trasladado a Jujuy, en donde tiene su familia.
"Pide un montón de cosas como si estuviera en un retiro espiritual, en un hotel", dijo irónica.
Y marcó tajante: "El problema es que desde hace tiempo hay mucha gente del sistema que con el ropaje de derechos humanos y con un rulo progresista falso, les hace creer que ellos son las víctimas y que tienen más derechos de los que tienen. Y ellos son los creadores de víctimas, no las víctimas".
La ministra no dio nombres propios, pero es claro que aludió la Dirección de Derechos Humanos de Acceso a la Justicia, que comanda Milagros Noli junto con Romina Cucci.
Es que puntualmente la esposa de Colucci había presentado en esa oficina un habeas corpus con un extenso pedido de mejoras en el sistema de encierro de ese interno.
Los presos que tomaron al penitenciario de rehén fueron imputados y estrenaron nuevo traje
La ministra contó que tras la toma de rehén que protagonizaron los internos Ramiro Colucci y Claudio Alexander González, no sólo fueron imputados de secuestro coactivo, sino que además inauguraron los nuevos uniformes amarillos que utilizarán los presos en el sistema carcelario de Mendoza.
Y aclaró que ese nuevo traje no sólo los identifica dentro del sistema, sino que también facilita la identificación rápida y clara de los reclusos durante los traslados de personas privadas de libertas. De hecho a esos 2 internos ya se los pudo ver vestidos de amarillo cuando fueron llevados al régimen de Muy Alto Perfil en la cárcel de Cacheuta, para seguir cumpliendo sus condenas de 27 y 23 años de prisión, respectivamente.
En pocas palabras
- Mercedes Rus: la ministra de Seguridad criticó a organismos de DDHH por alentar reclamos de presos.
- Pedido de internos: denunció que algunos presos exigen derechos como si estuvieran en un retiro espiritual