Mercedes Rus: "Hay presos que exigen como si la cárcel fuese un retiro espiritual"

Y marcó tajante: "El problema es que desde hace tiempo hay mucha gente del sistema que con el ropaje de derechos humanos y con un rulo progresista falso, les hace creer que ellos son las víctimas y que tienen más derechos de los que tienen. Y ellos son los creadores de víctimas, no las víctimas".

La ministra no dio nombres propios, pero es claro que aludió la Dirección de Derechos Humanos de Acceso a la Justicia, que comanda Milagros Noli junto con Romina Cucci.

"Hace tiempo hay mucha gente del sistema que con el ropaje de derechos humanos les hace creer que los presos son las víctimas y que tienen más derechos de los que tienen", expresó la ministra Mercedes Rus. Foto: Belén Moreno/ Redes Grupo América.

Es que puntualmente la esposa de Colucci había presentado en esa oficina un habeas corpus con un extenso pedido de mejoras en el sistema de encierro de ese interno.

Los presos que tomaron al penitenciario de rehén fueron imputados y estrenaron nuevo traje

La ministra contó que tras la toma de rehén que protagonizaron los internos Ramiro Colucci y Claudio Alexander González, no sólo fueron imputados de secuestro coactivo, sino que además inauguraron los nuevos uniformes amarillos que utilizarán los presos en el sistema carcelario de Mendoza.

Y aclaró que ese nuevo traje no sólo los identifica dentro del sistema, sino que también facilita la identificación rápida y clara de los reclusos durante los traslados de personas privadas de libertas. De hecho a esos 2 internos ya se los pudo ver vestidos de amarillo cuando fueron llevados al régimen de Muy Alto Perfil en la cárcel de Cacheuta, para seguir cumpliendo sus condenas de 27 y 23 años de prisión, respectivamente.