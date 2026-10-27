El Gobierno de Mendoza avanza en la implementación de más sanciones para los presos y hasta suspensiones para las visitas y penitenciarios que ingresen elementos prohibidos. Indicaron que crearán un nuevo régimen disciplinario del sistema penitenciario provincial.
Advirtieron por sanciones para los presos y las visitas que intenten ingresar objetos prohibidos
El Gobierno de Mendoza indicó que modificarán el régimen disciplinario en las penitenciarías previsto en la Ley 8465
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, confirmó la implementación de un nuevo régimen disciplinario para las personas privadas de la libertad, así como un esquema sancionatorio dirigido a regular las visitas en las cárceles.
¿Qué sanciones y suspensiones recibirán las visitas de los presos?
Mercedes Rus aseguró que la medida apunta directamente a quienes operan como cómplices en el intento de ingresar elementos prohibidos o sustancias no autorizadas a los penales.
Según explicó la funcionaria, la aplicación de estas sanciones será la suspensión del ingreso de los visitantes a los penales donde estén alojados sus familiares.
Uno de los cambios centrales será elevar de falta media a falta grave la tenencia de celulares, lo que permitirá sanciones más duras. "Son graves no solo por el riesgo intramuro, sino porque puede generar un problema en todo el sistema", aseguró Rus.
La disposición surge luego de la viralización de 2 casos recientes de presos que participaron de programas de streaming.
"Buscamos respetar a aquellas visitas que lo hacen de manera legal, con lo permitido y de buenas formas", aseguró la ministra de Seguridad, y remarcó que el objetivo es evitar que los familiares que cumplen las normas vean vulnerado su derecho por las demoras ocasionadas por terceros.
Este nuevo esquema de sanciones podrá contemplar desde la suspensión de las visitas por una o dos semanas hasta la inhabilitación permanente para ingresar a la cárcel.
Más tecnología en las cárceles de Mendoza
Además, Mercedes Rus explicó que se adquirirá nueva tecnología para reforzar los controles de ingreso. Se instalarán escáneres para revisar bolsos y cuerpos en las 4 unidades penitenciarias que consideran prioritarias como Boulogne Sur Mer, San Felipe, Almafuerte I y Almafuerte II.
En pocas palabras
- Nuevo régimen disciplinario: se implementarán sanciones para presos y visitas que ingresen objetos prohibidos al sistema penitenciario provincial.
- Sanciones a visitas: se suspenderá el ingreso a penales a quienes intenten introducir elementos no autorizados.
- Tecnología en controles: se instalarán escáneres en las unidades penitenciarias prioritarias de Mendoza.