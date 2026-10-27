Advirtieron por sanciones para los presos y las visitas que intenten ingresar objetos prohibidos

Según explicó la funcionaria, la aplicación de estas sanciones será la suspensión del ingreso de los visitantes a los penales donde estén alojados sus familiares.

Uno de los cambios centrales será elevar de falta media a falta grave la tenencia de celulares, lo que permitirá sanciones más duras. "Son graves no solo por el riesgo intramuro, sino porque puede generar un problema en todo el sistema", aseguró Rus.

La disposición surge luego de la viralización de 2 casos recientes de presos que participaron de programas de streaming.

"Buscamos respetar a aquellas visitas que lo hacen de manera legal, con lo permitido y de buenas formas", aseguró la ministra de Seguridad, y remarcó que el objetivo es evitar que los familiares que cumplen las normas vean vulnerado su derecho por las demoras ocasionadas por terceros.

Este nuevo esquema de sanciones podrá contemplar desde la suspensión de las visitas por una o dos semanas hasta la inhabilitación permanente para ingresar a la cárcel.

El Gobierno modificará el régimen disciplinario en las penitenciarías previsto en la Ley 8465.

Más tecnología en las cárceles de Mendoza

Además, Mercedes Rus explicó que se adquirirá nueva tecnología para reforzar los controles de ingreso. Se instalarán escáneres para revisar bolsos y cuerpos en las 4 unidades penitenciarias que consideran prioritarias como Boulogne Sur Mer, San Felipe, Almafuerte I y Almafuerte II.