El clásico perchero pasó de moda: la tendencia en decoración perfecta para casas pequeñas y funcionales

La clave está en elegir un modelo que se adapte a las dimensiones del recibidor. Los muebles estrechos, con poca profundidad y almacenamiento vertical, permiten aprovechar las paredes sin obstaculizar el paso. También conviene optar por diseños de líneas sencillas y tonos claros, que ayudan a crear una sensación de amplitud.

El clásico perchero es cosa del pasado.

En cuanto a los materiales, la madera aporta calidez y combina con diferentes estilos decorativos, desde los ambientes nórdicos hasta los más contemporáneos. Los acabados blancos, beige o de madera natural son fáciles de integrar, mientras que las estructuras metálicas pueden sumar un toque moderno e industrial.

Otra posibilidad consiste en incorporar un banco con espacio de almacenamiento debajo del asiento. Allí se pueden guardar zapatos, paraguas y otros objetos de uso cotidiano sin dejarlos a la vista. Si el mueble incluye una superficie superior, también funciona como apoyo para colocar una bandeja con llaves o pequeños elementos decorativos.

Esta tendencia en decoración aporta elegancia al hogar.

Para completar el conjunto, un espejo colocado sobre el recibidor ayuda a reflejar la luz y amplía visualmente el espacio. Una lámpara de pared o una iluminación cálida también contribuye a crear una entrada acogedora sin necesidad de añadir demasiados adornos.