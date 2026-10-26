Estados Unidos despliega aviones militares C-130 capaces de lanzar más de 11.000 litros para salvar a los bosques

Los aviones de transporte militar C-130 Hercules pueden convertirse en plataformas de lucha contra incendios en los bosques gracias a un sistema desmontable que libera miles de litros de retardante en segundos. En octubre de 2026, varias aeronaves fueron movilizadas para apoyar las operaciones contra incendios forestales en el oeste de Estados Unidos.
El avión C-130 Hercules es conocido por sus misiones de transporte de tropas, vehículos y suministros. Pero también puede asumir una función muy diferente. Para ello utiliza el Modular Airborne Fire Fighting System (MAFFS), un sistema desarrollado para instalarse en el interior del avión sin necesidad de modificar permanentemente su estructura.
Un avión militar convertido en bombardero de retardante
El avión incorpora depósitos presurizados y permite descargar hasta 3.000 galones estadounidenses de retardante en una sola pasada, equivalentes a unos 11.356 litros. Según la Fuerza Aérea estadounidense, la descarga puede completarse en menos de diez segundos y cubrir una línea de aproximadamente 400 metros de longitud.
El retardante no apaga por sí solo todo el incendio. Su función es reducir la capacidad de combustión de la vegetación y crear barreras que ayuden a los equipos terrestres a contener las llamas. El programa volvió a ganar protagonismo en los bosques durante la temporada de incendios de 2026.
Cinco aviones movilizados en octubre
Las aeronaves operaban desde bases de apoyo en Klamath Falls, Oregón, y Redding, California. Participaban unidades de la Guardia Nacional Aérea de California y Nevada, la Guardia Nacional Aérea de Wyoming y la Reserva de la Fuerza Aérea.
Estos aviones constituyen una capacidad de refuerzo: normalmente se activan cuando los aviones cisterna civiles disponibles están comprometidos con otros incendios o no pueden cubrir todas las necesidades operativas.
El despliegue forma parte de un esfuerzo coordinado entre las fuerzas armadas, el Servicio Forestal y las agencias responsables de combatir incendios.
El 2 de septiembre de 2026, la Guardia Nacional estadounidense informó que las aeronaves del programa MAFFS habían descargado más de un millón de galones de retardante durante esa temporada. El total registrado hasta el 31 de agosto ascendía a 1.070.017 galones, unos cuatro millones de litros.
En pocas palabras
- Aviones C-130: Adaptados para combatir incendios forestales con el sistema MAFFS.
- Capacidad de descarga: Lanzan más de 11.000 litros de retardante en menos de diez segundos.
- Despliegue en EE. UU.: Aeronaves apoyaron la temporada de incendios de 2026, superando el millón de galones de retardante.