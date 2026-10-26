Estados Unidos despliega aviones militares C-130 capaces de lanzar más de 11.000 litros para salvar a los bosques

El retardante no apaga por sí solo todo el incendio. Su función es reducir la capacidad de combustión de la vegetación y crear barreras que ayuden a los equipos terrestres a contener las llamas. El programa volvió a ganar protagonismo en los bosques durante la temporada de incendios de 2026.

Cinco aviones movilizados en octubre

Las aeronaves operaban desde bases de apoyo en Klamath Falls, Oregón, y Redding, California. Participaban unidades de la Guardia Nacional Aérea de California y Nevada, la Guardia Nacional Aérea de Wyoming y la Reserva de la Fuerza Aérea.

Estos aviones constituyen una capacidad de refuerzo: normalmente se activan cuando los aviones cisterna civiles disponibles están comprometidos con otros incendios o no pueden cubrir todas las necesidades operativas.

El despliegue forma parte de un esfuerzo coordinado entre las fuerzas armadas, el Servicio Forestal y las agencias responsables de combatir incendios.

El 2 de septiembre de 2026, la Guardia Nacional estadounidense informó que las aeronaves del programa MAFFS habían descargado más de un millón de galones de retardante durante esa temporada. El total registrado hasta el 31 de agosto ascendía a 1.070.017 galones, unos cuatro millones de litros.