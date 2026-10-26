El pádel también juega por la solidaridad junto a Fundación Grupo América

Una liga que sigue creciendo

La quinta edición reunió a 331 parejas y 763 jugadores, distribuidos en ocho categorías, y extendió su actividad a 71 sedes de siete departamentos de Mendoza. Entre el 1 de agosto y el 18 de octubre, la fase regular sumó 2.313 partidos, 50 % más que en la edición anterior.

El pádel también se convierte en una oportunidad para ayudar. A través de la colecta impulsada junto a Fundación Grupo América, la comunidad de AJuPaM podrá colaborar con la donación de leche en polvo para acompañar a una organización social. Foto: Diario UNO

El crecimiento también se refleja en la cantidad de parejas participantes, que aumentó 39 % respecto de la cuarta edición, y en la ampliación de cinco a ocho categorías. Durante los 78 días de competencia se disputaron 42.686 games y 774 partidos se definieron en supertiebreak.

Entre el 1 de agosto y el 18 de octubre, la Liga AJuPaM disputó 2.313 partidos en la fase regular, como parte de una competencia que convocó a jugadores de distintos puntos de Mendoza. Foto: Diario UNO

Las finales reunirán a 180 parejas clasificadas y tendrán 172 partidos programados durante las dos jornadas, con instancias de repechaje, octavos de final, cuartos, semifinales y finales. La actividad comenzará el sábado 31 de octubre a las 9 y continuará el domingo 1 de noviembre, cuando está previsto el último encuentro a las 18.30.

La iniciativa suma una dimensión solidaria a una competencia que continúa creciendo y propone que la comunidad del pádel contribuya con una acción concreta: donar leche en polvo para acompañar el trabajo de una organización social.