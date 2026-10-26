El deporte también puede ser una oportunidad para movilizar la solidaridad. Con esa premisa, la quinta edición de la Liga AJuPaM, organizada por la Agrupación de Jugadores de Pádel de Mendoza, sumará una colecta de leche en polvo durante sus finales, previstas para el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Indoor Mendoza Pádel Center, en Luján de Cuyo.
El pádel también juega por la solidaridad junto a Fundación Grupo América
La Liga AJuPaM disputará sus finales el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Indoor Mendoza Pádel Center. La entrada es libre y se invita a donar leche en polvo
La propuesta invita a quienes se acerquen a disfrutar de los partidos a colaborar con una caja de leche en polvo. La entrada será libre y quienes no lleven su aporte podrán adquirirlo en el predio a través de Granja Benedetti, aliada estratégica de la liga.
La leche recolectada será destinada a una entidad que seleccionará Fundación Grupo América, para que la participación de jugadores, familias y público también se traduzca en un aporte solidario.
Una liga que sigue creciendo
La quinta edición reunió a 331 parejas y 763 jugadores, distribuidos en ocho categorías, y extendió su actividad a 71 sedes de siete departamentos de Mendoza. Entre el 1 de agosto y el 18 de octubre, la fase regular sumó 2.313 partidos, 50 % más que en la edición anterior.
El crecimiento también se refleja en la cantidad de parejas participantes, que aumentó 39 % respecto de la cuarta edición, y en la ampliación de cinco a ocho categorías. Durante los 78 días de competencia se disputaron 42.686 games y 774 partidos se definieron en supertiebreak.
Las finales reunirán a 180 parejas clasificadas y tendrán 172 partidos programados durante las dos jornadas, con instancias de repechaje, octavos de final, cuartos, semifinales y finales. La actividad comenzará el sábado 31 de octubre a las 9 y continuará el domingo 1 de noviembre, cuando está previsto el último encuentro a las 18.30.
La iniciativa suma una dimensión solidaria a una competencia que continúa creciendo y propone que la comunidad del pádel contribuya con una acción concreta: donar leche en polvo para acompañar el trabajo de una organización social.
En pocas palabras
- La Liga AJuPaM disputará sus finales de pádel los días 31 de octubre y 1 de noviembre en Indoor Mendoza Pádel Center.
- Solidaridad deportiva: la competencia invita a donar leche en polvo, destinada a una entidad seleccionada por Fundación Grupo América.
- Crecimiento de la liga: la quinta edición reunió a 331 parejas y 763 jugadores, con un aumento de 50% en partidos respecto a la edición anterior.