Inicio Sociedad Fundación Grupo América
En Luján

El pádel también juega por la solidaridad junto a Fundación Grupo América

La Liga AJuPaM disputará sus finales el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Indoor Mendoza Pádel Center. La entrada es libre y se invita a donar leche en polvo

Alejandra Molina
Por Alejandra Molina [email protected]
La Liga AJuPaM disputará sus finales el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Indoor Mendoza Padel Center, en una edición que refleja el crecimiento sostenido de la competencia, con 331 parejas participantes.

La Liga AJuPaM disputará sus finales el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Indoor Mendoza Padel Center, en una edición que refleja el crecimiento sostenido de la competencia, con 331 parejas participantes.

El deporte también puede ser una oportunidad para movilizar la solidaridad. Con esa premisa, la quinta edición de la Liga AJuPaM, organizada por la Agrupación de Jugadores de Pádel de Mendoza, sumará una colecta de leche en polvo durante sus finales, previstas para el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Indoor Mendoza Pádel Center, en Luján de Cuyo.

La propuesta invita a quienes se acerquen a disfrutar de los partidos a colaborar con una caja de leche en polvo. La entrada será libre y quienes no lleven su aporte podrán adquirirlo en el predio a través de Granja Benedetti, aliada estratégica de la liga.

La quinta edici&oacute;n de la Liga AJuPaM contin&uacute;a consolidando al p&aacute;del como una disciplina en expansi&oacute;n en Mendoza, con una competencia que re&uacute;ne a jugadores de distintos departamentos.

La quinta edición de la Liga AJuPaM continúa consolidando al pádel como una disciplina en expansión en Mendoza, con una competencia que reúne a jugadores de distintos departamentos.

La leche recolectada será destinada a una entidad que seleccionará Fundación Grupo América, para que la participación de jugadores, familias y público también se traduzca en un aporte solidario.

Una liga que sigue creciendo

La quinta edición reunió a 331 parejas y 763 jugadores, distribuidos en ocho categorías, y extendió su actividad a 71 sedes de siete departamentos de Mendoza. Entre el 1 de agosto y el 18 de octubre, la fase regular sumó 2.313 partidos, 50 % más que en la edición anterior.

El p&aacute;del tambi&eacute;n se convierte en una oportunidad para ayudar. A trav&eacute;s de la colecta impulsada junto a Fundaci&oacute;n Grupo Am&eacute;rica, la comunidad de AJuPaM podr&aacute; colaborar con la donaci&oacute;n de leche en polvo para acompa&ntilde;ar a una organizaci&oacute;n social.

El pádel también se convierte en una oportunidad para ayudar. A través de la colecta impulsada junto a Fundación Grupo América, la comunidad de AJuPaM podrá colaborar con la donación de leche en polvo para acompañar a una organización social.

El crecimiento también se refleja en la cantidad de parejas participantes, que aumentó 39 % respecto de la cuarta edición, y en la ampliación de cinco a ocho categorías. Durante los 78 días de competencia se disputaron 42.686 games y 774 partidos se definieron en supertiebreak.

Entre el 1 de agosto y el 18 de octubre, la Liga AJuPaM disput&oacute; 2.313 partidos en la fase regular, como parte de una competencia que convoc&oacute; a jugadores de distintos puntos de Mendoza.

Entre el 1 de agosto y el 18 de octubre, la Liga AJuPaM disputó 2.313 partidos en la fase regular, como parte de una competencia que convocó a jugadores de distintos puntos de Mendoza.

Las finales reunirán a 180 parejas clasificadas y tendrán 172 partidos programados durante las dos jornadas, con instancias de repechaje, octavos de final, cuartos, semifinales y finales. La actividad comenzará el sábado 31 de octubre a las 9 y continuará el domingo 1 de noviembre, cuando está previsto el último encuentro a las 18.30.

La iniciativa suma una dimensión solidaria a una competencia que continúa creciendo y propone que la comunidad del pádel contribuya con una acción concreta: donar leche en polvo para acompañar el trabajo de una organización social.

En pocas palabras

  • La Liga AJuPaM disputará sus finales de pádel los días 31 de octubre y 1 de noviembre en Indoor Mendoza Pádel Center.
  • Solidaridad deportiva: la competencia invita a donar leche en polvo, destinada a una entidad seleccionada por Fundación Grupo América.
  • Crecimiento de la liga: la quinta edición reunió a 331 parejas y 763 jugadores, con un aumento de 50% en partidos respecto a la edición anterior.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar