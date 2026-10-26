Un árbol cayó sobre su auto, fue a la Justicia y la municipalidad deberá pagarle una millonaria suma

Un reclamo que comenzó por los daños ocasionados por la falta de mantenimiento del arbolado público terminó con una sentencia judicial contundente en los tribunales bonaerenses. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de General San Martín confirmó que una municipalidad de la zona norte del Gran Buenos Aires deberá pagar una indemnización de $6.854.550 más intereses a un vecino de 59 años, luego de que un árbol cayó sobre su auto y provocó graves destrozos en la carrocería.
El siniestro ocurrió el 17 de julio de 2022, cuando una rama de gran porte se desprendió de forma imprevista desde la vereda y se desplomó directamente sobre el techo de un Ford Focus Titanium que se encontraba correctamente estacionado sobre la calle. El impacto ocasionó severas roturas en el techo, los laterales y otros componentes estructurales del rodado. Las declaraciones testimoniales y los registros meteorológicos de ese día fueron determinantes: el colapso se dio en una jornada sin lluvia ni ráfagas de viento que pudieran justificar una contingencia climática extraordinaria.
La poda que se autorizó pero nunca se ejecutó
El eje probatorio que definió la causa judicial se centró en la omisión y negligencia de la administración local. Según se acreditó en el expediente, la propia comuna había emitido una orden formal para podar el árbol el 23 de mayo de 2022, casi dos meses antes del incidente. Sin embargo, las autoridades nunca pudieron certificar que los trabajos se hubiesen realizado antes de que la rama cayera sobre el vehículo.
Para los magistrados, ese documento oficial resultó decisivo: demostró que las áreas técnicas del municipio ya estaban al tanto del estado de deterioro del ejemplar —que los vecinos del barrio describían como un árbol “seco y hueco”— y tenían conocimiento del peligro latente que representaba para los transeúntes y frentistas.
El insólito argumento municipal y el revés judicial
En una primera instancia, en mayo de 2025, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de San Isidro había fallado a favor del demandante fijando un resarcimiento inicial de $8.433.750, al valorar una pericia mecánica que confirmó que los daños coincidían plenamente con el golpe de un objeto contundente. Además, la jueza de grado remarcó que el municipio ni siquiera aportó el expediente administrativo que se le había intimado a presentar.
Ante ese revés, la comuna apeló el fallo ensayando una particular defensa: sostuvo que el automovilista había dejado su coche estacionado sobre el margen izquierdo de la calle y pretendió usar esa supuesta falta de tránsito para reducir su propia responsabilidad.
No obstante, los jueces de la Cámara de General San Martín desestimaron categóricamente ese argumento. El tribunal remarcó que una eventual infracción vial no corta el nexo de causalidad con el hecho, ya que la ubicación del coche no explicaba el desprendimiento de la rama ni liberaba a la comuna de su deber ineludible de conservar y monitorear el estado de los ejemplares en la vía pública.
Cómo quedó la indemnización por los daños del vehículo
Al revisar los diferentes rubros demandados, la Cámara de Apelación convalidó el resarcimiento económico pero introdujo un recorte respecto del monto inicial de primera instancia:
- Daños materiales y reparación: Confirmó el pago de $6.854.550 (calculados a valores de mayo de 2025) más los intereses acumulados para afrontar el arreglo integral del vehículo.
- Pérdida de valor de reventa (revocado): El tribunal dejó sin efecto la suma de $1.579.200 que se había otorgado por la supuesta depreciación comercial del auto. Los magistrados argumentaron que para reconocer este concepto se exige una pericia técnica específica que acredite secuelas estructurales permanentes tras los arreglos, extremo que en este caso no pudo ser demostrado.
Con esta resolución, la Justicia sentó un claro precedente sobre la responsabilidad estatal en el cuidado de la vía pública, determinando que cuando el riesgo ya fue detectado por la propia comuna, el Estado municipal debe responder con su patrimonio ante los daños ocasionados a los vecinos.
En pocas palabras
- Falta de mantenimiento: La Cámara de Apelación confirmó la responsabilidad municipal por la caída de una rama sobre un auto.
- Fallo judicial: La municipalidad deberá pagar $6.854.550 más intereses por daños a un Ford Focus.
- Precedente: La Justicia ratificó que el Estado responde por riesgos detectados en la vía pública.