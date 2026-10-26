Un árbol cayó sobre su auto, fue a la Justicia y la municipalidad deberá pagarle una millonaria suma

Un árbol cayó sobre un auto y la municipalidad deberá pagar una suma millonaria (Imagen generada con IA)

Para los magistrados, ese documento oficial resultó decisivo: demostró que las áreas técnicas del municipio ya estaban al tanto del estado de deterioro del ejemplar —que los vecinos del barrio describían como un árbol “seco y hueco”— y tenían conocimiento del peligro latente que representaba para los transeúntes y frentistas.

El insólito argumento municipal y el revés judicial

En una primera instancia, en mayo de 2025, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de San Isidro había fallado a favor del demandante fijando un resarcimiento inicial de $8.433.750, al valorar una pericia mecánica que confirmó que los daños coincidían plenamente con el golpe de un objeto contundente. Además, la jueza de grado remarcó que el municipio ni siquiera aportó el expediente administrativo que se le había intimado a presentar.

Ante ese revés, la comuna apeló el fallo ensayando una particular defensa: sostuvo que el automovilista había dejado su coche estacionado sobre el margen izquierdo de la calle y pretendió usar esa supuesta falta de tránsito para reducir su propia responsabilidad.

No obstante, los jueces de la Cámara de General San Martín desestimaron categóricamente ese argumento. El tribunal remarcó que una eventual infracción vial no corta el nexo de causalidad con el hecho, ya que la ubicación del coche no explicaba el desprendimiento de la rama ni liberaba a la comuna de su deber ineludible de conservar y monitorear el estado de los ejemplares en la vía pública.

Cómo quedó la indemnización por los daños del vehículo

Al revisar los diferentes rubros demandados, la Cámara de Apelación convalidó el resarcimiento económico pero introdujo un recorte respecto del monto inicial de primera instancia:

Daños materiales y reparación: Confirmó el pago de $6.854.550 (calculados a valores de mayo de 2025) más los intereses acumulados para afrontar el arreglo integral del vehículo.

Confirmó el pago de (calculados a valores de mayo de 2025) más los intereses acumulados para afrontar el arreglo integral del vehículo. Pérdida de valor de reventa (revocado): El tribunal dejó sin efecto la suma de $1.579.200 que se había otorgado por la supuesta depreciación comercial del auto. Los magistrados argumentaron que para reconocer este concepto se exige una pericia técnica específica que acredite secuelas estructurales permanentes tras los arreglos, extremo que en este caso no pudo ser demostrado.

Con esta resolución, la Justicia sentó un claro precedente sobre la responsabilidad estatal en el cuidado de la vía pública, determinando que cuando el riesgo ya fue detectado por la propia comuna, el Estado municipal debe responder con su patrimonio ante los daños ocasionados a los vecinos.