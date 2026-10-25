Un árbol gigante cayó sobre una casa durante un cumpleaños: tres niñas resultaron heridas, una de gravedad

La celebración se convirtió en una emergencia cuando el ejemplar se desplomó sobre la propiedad. Familiares y vecinos auxiliaron a las personas heridas y colaboraron con su traslado al establecimiento sanitario de la zona, en medio de la preocupación por el estado de las niñas que participaban del cumpleaños.

De acuerdo con la información de la Comisaría de Santa Ana, el árbol se encontraba en un terreno lindante a la casa afectada. Su caída impactó sobre la vivienda mientras se desarrollaba la reunión y dio lugar a actuaciones para esclarecer cómo se produjo el hecho.

La situación más delicada corresponde a una de las menores, que sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave. Tras recibir la primera asistencia, se dispuso su derivación de urgencia al Hospital del Niño Jesús, donde quedó internada bajo atención especializada.

Otra niña sufrió politraumatismos y también fue trasladada al hospital pediátrico de la Capital. De esta manera, dos de las tres menores lesionadas necesitaron ser derivadas desde el sur provincial para continuar su atención.

La tercera niña, de 11 años, permaneció en observación en el establecimiento sanitario local. La información inicial no precisó las edades de las otras dos pacientes ni aportó un parte médico posterior que permitiera conocer su evolución.

Entre los heridos también se encontraba el dueño de la vivienda, quien sufrió una herida cortante en la frente. Después de recibir asistencia médica, se informó que estaba fuera de peligro.

En total, el episodio dejó al menos cuatro personas lesionadas: las tres niñas y el propietario.

Además de la emergencia sanitaria, la caída del árbol abrió una investigación judicial para determinar las causas y establecer si existían condiciones de riesgo previas.

En ese contexto, una vecina aseguró que anteriormente se habría advertido a las autoridades comunales sobre el estado del ejemplar.

Esa versión no fue corroborada oficialmente y, con la información disponible, tampoco se pudo establecer si se habían presentado reclamos formales.

La posible existencia de advertencias previas constituye uno de los aspectos que deberán verificarse. Será necesario determinar si hubo comunicaciones sobre el árbol, qué situación se describió en ellas y si se adoptó alguna medida antes del accidente.

La Fiscalía interviniente dispuso una inspección ocular y otras diligencias destinadas a reconstruir lo sucedido. Las actuaciones apuntan a establecer las condiciones en las que se encontraba el ejemplar y las circunstancias que provocaron su caída sobre la propiedad vecina.

La investigación deberá establecer si el árbol presentaba un peligro que pudiera haberse detectado previamente y si correspondía alguna intervención vinculada con su mantenimiento.

La principal preocupación continúa centrada en la salud de las dos niñas trasladadas al Hospital del Niño Jesús, especialmente en la menor que sufrió el traumatismo craneal grave.

La información inicial del caso no incluye nuevos partes médicos sobre su evolución.