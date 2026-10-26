Llevan más de 50 años juntos, viven en montañas separadas y camina cada mañana a 3.500 metros de altura para verla

Allí la ayuda a sacar las cabras y ovejas para que pastoreen. Después de trabajar y pasar varias horas juntos, regresa a su propia montaña antes del anochecer. La pareja tiene tres hijos. Uno de ellos, Clemente, vive con Antolina, mientras que los otros dos formaron sus propias familias y los visitan ocasionalmente.

Una vida alejada de las comodidades urbanas

Sus viviendas tienen paredes de piedra, techos de paja y aberturas construidas con troncos. En ese entorno, el acceso a servicios básicos es limitado. El agua procede de vertientes naturales y la cocina se realiza con leña. También cultivan pequeñas huertas protegidas por muros de piedra, donde producen alimentos como papas, maíz y zapallo.

Entre las dificultades cotidianas está la presencia de pumas, que pueden atacar al ganado. Los animales representan una parte esencial de su subsistencia, por lo que protegerlos es una preocupación constante.