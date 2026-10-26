Ingreso a la UNCuyo: quién es el estudiante mendocino que lideró el examen entre 2.300 aspirantes

La exigente instancia de evaluación que define los bancos para colegios como el Martín Zapata, el Magisterio, el Universitario Central (CUC), la Escuela de Comercio Martín Zapata o el Departamento de Aplicación Docente (DAD) pone a prueba los conocimientos académicos y la constancia de miles de alumnos de 7º grado cada año.

El edificio del Martín Zapata, uno de los colegios universitarios más demandados durante los exámenes de admisión.

Dedicación y curiosidad académica

El destacado desempeño del joven fue celebrado públicamente por el instituto de preparación especializada Ingreso Escuelas UNCuyo, espacio pedagógico donde cursó durante todo el ciclo lectivo para encarar los exámenes. A través de un mensaje institucional en redes sociales, sus docentes destacaron el trayecto formativo del estudiante.