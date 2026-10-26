Ingreso a la UNCuyo: quién es el estudiante mendocino que lideró el examen entre 2.300 aspirantes

El riguroso proceso de ingreso a las escuelas secundarias dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) ya tiene a su estudiante más destacado. Se trata de Ciro, un alumno mendocino perteneciente a la Escuela Primaria Kalen Hué, quien obtuvo el primer promedio general de la tabla clasificatoria entre más de 2.300 aspirantes de toda la provincia.
La exigente instancia de evaluación que define los bancos para colegios como el Martín Zapata, el Magisterio, el Universitario Central (CUC), la Escuela de Comercio Martín Zapata o el Departamento de Aplicación Docente (DAD) pone a prueba los conocimientos académicos y la constancia de miles de alumnos de 7º grado cada año.
Dedicación y curiosidad académica
El destacado desempeño del joven fue celebrado públicamente por el instituto de preparación especializada Ingreso Escuelas UNCuyo, espacio pedagógico donde cursó durante todo el ciclo lectivo para encarar los exámenes. A través de un mensaje institucional en redes sociales, sus docentes destacaron el trayecto formativo del estudiante.
"Este excelente resultado es el reflejo de un año de enorme esfuerzo, constancia y dedicación", señalaron desde la institución de acompañamiento, remarcando que Ciro sobresalió tanto por su responsabilidad diaria y asistencia como por su permanente curiosidad y entusiasmo ante cada nuevo desafío de estudio. Asimismo, desde la comunidad educativa hicieron extensivo el reconocimiento a la familia del chico por el constante sostén a lo largo del proceso evaluativo.
Con las listas definitivas publicadas, el estudiante de la Escuela Kalen Hué coronó un camino que lo posiciona al frente del ciclo lectivo secundario dentro del sistema preuniversitario mendocino.
En pocas palabras
- Ingreso UNCuyo: Ciro, estudiante de la Escuela Kalen Hué, lideró el examen de admisión.
- Aspirantes: el joven obtuvo el primer promedio general entre más de 2.300 estudiantes.
- Desempeño destacado: su resultado refleja un año de esfuerzo, constancia y dedicación.