El martes 27 de octubre se realizará la audiencia preliminar del juicio oral a Mauro Aguirre, ex docente de la UNCuyo, que fue denunciado en 2018 por 6 estudiantes por delitos de abuso sexual y violencia de género.
Todo listo para el juicio por abuso sexual a Mauro Aguirre, ex docente de la UNCuyo
Hace 8 años, Mauro Aguirre fue denunciado por abuso sexual por 6 estudiantes. La audiencia preliminar ya tiene fecha y hora en el Polo Judicial
Será en el Polo Judicial a las 11, precisó este viernes la abogada querellante, Viviana Beigel, en radio Nihuil.
La comunidad universitaria de la UNCuyo, organizaciones sociales y feministas convocaron a la sociedad a acompañar a las denunciantes en este tramo del proceso judicial penal.
El caso Mauro Aguirre va a juicio oral
Al momento de los hechos, Mauro Aguirre se desempeñaba como docente de la institución y conducía la Agrupación Universitaria Nacional (AUN). En abril de 2021, el Consejo Superior de la UNCuyo avaló la exoneración de Aguirre por "violencia patriarcal".
La decisión del Consejo Superior de la UNCuyo fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza en diciembre de 2022.
Aguirre estuvo preso y obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. El caso se destrabó luego de 8 años en los que pasó por diversas instancias recursivas tramitadas por la defensa técnica del ex docente, explicó Beigel.
Poder e influencia
Los hechos denunciados ocurrieron en un contexto de relaciones de poder y autoridad dentro del ámbito universitario, donde Aguirre ejercía funciones docentes y mantenía una posición de influencia sobre las estudiantes.
Las denuncias tomaron estado público durante una asamblea de la Comisión de Mujeres e Identidades Disidentes realizada en el Aula Magna de la Facultad, en diciembre de 2018. Aquella jornada marcó el comienzo de un proceso de denuncia, organización y búsqueda de justicia que trascendió las experiencias individuales de las víctimas y movilizó a una parte importante de la comunidad universitaria.
Sobre el caso Mauro Aguirre
- 1) El 19 de diciembre de 2018, el Consejo Directivo universitario resolvió por unanimidad activar el protocolo institucional de intervención ante situaciones de violencia de género.
- 2) En marzo de 2019 comenzó el proceso penal.
- 3) La UNCuyo inició actuaciones administrativas, dispuso la suspensión preventiva de Mauro Aguirre y colaboró con la presentación de las denuncias ante la Justicia.
- 4) El 10 de mayo de 2019 se produjo la detención de Mauro Aguirre y la imputación de otras tres personas vinculadas a la causa como partícipes primarios de los hechos denunciados.
- 5) En abril de 2021, luego de un sumario administrativo, el Consejo Directivo de la UNCuyo exoneró a Mauro Aguirre al aplicarle la máxima sanción administrativa.
Casi 8 años de proceso judicial
Desde la querella aseguraron que las consecuencias de los hechos denunciados impactaron profundamente en las trayectorias personales, académicas y profesionales de las denunciantes.
"Este proceso no representa únicamente la búsqueda de justicia de 6 mujeres. También pone en discusión las relaciones de poder dentro de las instituciones educativas, las situaciones de violencia de género en el ámbito universitario y las dificultades que enfrentan las víctimas cuando deciden denunciar".
En pocas palabras
- Juicio por abuso: se realizará la audiencia preliminar al ex docente de la UNCuyo, Mauro Aguirre, denunciado por 6 estudiantes.
- Acompañamiento: la comunidad universitaria y organizaciones convocan a acompañar a las denunciantes.
- Proceso judicial: el caso, que comenzó en 2018, llega a juicio oral tras casi 8 años de instancias recursivas.