Todo listo para el juicio por abuso sexual a Mauro Aguirre, ex docente de la UNCuyo

El caso Mauro Aguirre va a juicio oral

Al momento de los hechos, Mauro Aguirre se desempeñaba como docente de la institución y conducía la Agrupación Universitaria Nacional (AUN). En abril de 2021, el Consejo Superior de la UNCuyo avaló la exoneración de Aguirre por "violencia patriarcal".

La decisión del Consejo Superior de la UNCuyo fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza en diciembre de 2022.

Aguirre estuvo preso y obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. El caso se destrabó luego de 8 años en los que pasó por diversas instancias recursivas tramitadas por la defensa técnica del ex docente, explicó Beigel.

Poder e influencia

Los hechos denunciados ocurrieron en un contexto de relaciones de poder y autoridad dentro del ámbito universitario, donde Aguirre ejercía funciones docentes y mantenía una posición de influencia sobre las estudiantes.

Las denuncias tomaron estado público durante una asamblea de la Comisión de Mujeres e Identidades Disidentes realizada en el Aula Magna de la Facultad, en diciembre de 2018. Aquella jornada marcó el comienzo de un proceso de denuncia, organización y búsqueda de justicia que trascendió las experiencias individuales de las víctimas y movilizó a una parte importante de la comunidad universitaria.

Sobre el caso Mauro Aguirre

1) El 19 de diciembre de 2018, el Consejo Directivo universitario resolvió por unanimidad activar el protocolo institucional de intervención ante situaciones de violencia de género.

2) En marzo de 2019 comenzó el proceso penal.

3) La UNCuyo inició actuaciones administrativas, dispuso la suspensión preventiva de Mauro Aguirre y colaboró con la presentación de las denuncias ante la Justicia.

inició actuaciones administrativas, dispuso la suspensión preventiva de Mauro Aguirre y colaboró con la presentación de las denuncias ante la Justicia. 4) El 10 de mayo de 2019 se produjo la detención de Mauro Aguirre y la imputación de otras tres personas vinculadas a la causa como partícipes primarios de los hechos denunciados.

Mauro Aguirre cuando estuvo detenido.

5) En abril de 2021, luego de un sumario administrativo, el Consejo Directivo de la UNCuyo exoneró a Mauro Aguirre al aplicarle la máxima sanción administrativa.

Casi 8 años de proceso judicial

Desde la querella aseguraron que las consecuencias de los hechos denunciados impactaron profundamente en las trayectorias personales, académicas y profesionales de las denunciantes.

"Este proceso no representa únicamente la búsqueda de justicia de 6 mujeres. También pone en discusión las relaciones de poder dentro de las instituciones educativas, las situaciones de violencia de género en el ámbito universitario y las dificultades que enfrentan las víctimas cuando deciden denunciar".