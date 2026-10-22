Alumnos levantaron la toma "simbólica" en la UNCuyo: pedían por el financiamiento universitario

Tras pasar la noche en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), estudiantes terminaron la toma pacífica y simbólica por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, a un año de su sanción.
La medida, resuelta por la Asamblea Interuniversitaria, se desarrolló sin afectar el dictado de clases ni el ingreso del personal docente y no docente. Los alumnos comenzaron a desconcentrar las instalaciones durante la mañana de este jueves.
Tensión en el ingreso a Diseño
Si bien la jornada concluyó sin inconvenientes, durante las primeras horas –el miércoles- se vivieron momentos de confusión en el edificio de Diseño. Ante el cierre preventivo de los accesos, se registraron algunas corridas por el temor inicial a que se tratara de una toma violenta. Sin embargo, tanto las autoridades como los organizadores aclararon rápidamente que se trató de un malentendido y que la protesta transcurrió en clima de diálogo y sin daños edilicios ni amenazas.
El plan de acción de las agrupaciones estudiantiles fue diseñado para visibilizar el reclamo por el financiamiento de las universidades, sin interferir con el calendario académico ni con las elecciones de los Centros de Estudiantes que se desarrollaron en otras unidades académicas, como Ciencias Políticas y Sociales o Filosofía y Letras.
Según confiaron desde la UNCuyo, la medida afectó de forma escalonada a las dependencias de Teatro, Música y Arte y Diseño.
La voz de los estudiantes: "La toma fue simbólica para visibilizar la lucha"
En diálogo con Radio Nihuil, Alejo, estudiante de la Tecnicatura en Producción Audiovisual de la FAD, explicó el trasfondo de la manifestación y ratificó que la protesta se realizó fuera del horario de cursado: "Estamos empezando con estos movimientos más pacíficos, sin usar las horas estudiantiles ni momentos donde hay clases, para ir juntando fuerzas”.
El reclamo es básico y contundente: que, a un año de la Ley de Financiamiento Universitario, el Ejecutivo proceda a cumplir con la misma.
Además, señaló el alumno: “Visibilizamos otras luchas que venimos peleando desde hace tiempo".
El estudiante vinculó la problemática presupuestaria con el contexto social y las protestas socioambientales en Mendoza, argumentando una fuerte preocupación por las dinámicas de represión policial y la falta de canales de diálogo con las autoridades.
Diálogo y normalidad institucional en la UNCuyo
Desde la conducción universitaria confirmaron que en todo momento se mantuvieron abiertas las vías de comunicación con los manifestantes, lo que permitió que la medida quedara totalmente desafectada durante la jornada.
Las actividades académicas e institucionales en el predio de la UNCuyo continúan desarrollándose con total normalidad.
En pocas palabras
- Toma pacífica: estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo realizaron una toma simbólica por el financiamiento universitario.
- Reclamo efectivo: la protesta se realizó para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario a un año de su sanción.
- Normalidad institucional: la medida concluyó sin incidentes, afectando de forma escalonada algunas dependencias de la facultad.