Alumnos levantaron la toma "simbólica" en la UNCuyo: pedían por el financiamiento universitario

El plan de acción de las agrupaciones estudiantiles fue diseñado para visibilizar el reclamo por el financiamiento de las universidades, sin interferir con el calendario académico ni con las elecciones de los Centros de Estudiantes que se desarrollaron en otras unidades académicas, como Ciencias Políticas y Sociales o Filosofía y Letras.

Según confiaron desde la UNCuyo, la medida afectó de forma escalonada a las dependencias de Teatro, Música y Arte y Diseño.

Estudiantes le cantaron el "cumpleaños" no feliz a la Ley de Financiamiento Universitario que ya cumplió un año.

La voz de los estudiantes: "La toma fue simbólica para visibilizar la lucha"

En diálogo con Radio Nihuil, Alejo, estudiante de la Tecnicatura en Producción Audiovisual de la FAD, explicó el trasfondo de la manifestación y ratificó que la protesta se realizó fuera del horario de cursado: "Estamos empezando con estos movimientos más pacíficos, sin usar las horas estudiantiles ni momentos donde hay clases, para ir juntando fuerzas”.

El reclamo es básico y contundente: que, a un año de la Ley de Financiamiento Universitario, el Ejecutivo proceda a cumplir con la misma.

Además, señaló el alumno: “Visibilizamos otras luchas que venimos peleando desde hace tiempo".

El estudiante vinculó la problemática presupuestaria con el contexto social y las protestas socioambientales en Mendoza, argumentando una fuerte preocupación por las dinámicas de represión policial y la falta de canales de diálogo con las autoridades.

Diálogo y normalidad institucional en la UNCuyo

Desde la conducción universitaria confirmaron que en todo momento se mantuvieron abiertas las vías de comunicación con los manifestantes, lo que permitió que la medida quedara totalmente desafectada durante la jornada.

Las actividades académicas e institucionales en el predio de la UNCuyo continúan desarrollándose con total normalidad.