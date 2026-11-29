Una carrera, un diploma y el sueño cumplido en la universidad

Para Cristian, el diploma tiene un significado que excede cualquier expectativa académica. Es una manera de cumplirle a su mamá.

Cuando estaba terminando la secundaria, ella insistía en que continuara estudiando. Él, sin embargo, eligió trabajar. Pensaba que más adelante comenzaría una carrera, pero ese momento nunca llegaba. Pocos meses después de que él cayera preso, su mamá murió.

Por eso, cuando habla de su reciente egreso, aparece inevitablemente el recuerdo.

"Este título representa una gran satisfacción y la recompensa a años de esfuerzo y constancia, después de atravesar muchísimos obstáculos, tristezas y alegrías. También tiene un valor afectivo muy profundo", cuenta en conversación con Diario UNO.

No pudo compartir con ella el momento de la graduación, pero siente que terminar aquello que tantas veces le pidió es una forma de honrar su deseo.

Al principio, estudiar tenía para Cristian una finalidad meramente práctica. Llevaba dos años procesado y pensaba en la posibilidad de obtener un beneficio a futuro. Era, en buena medida, una decisión vinculada con su situación judicial.

Sin embargo, algo empezó a cambiar cuando conoció la carrera y se encontró con las ideas del educador brasileño Paulo Freire. La educación popular, la posibilidad de aprender con otros y de reconocer las experiencias de cada persona fueron modificando su mirada.

"Entendí que estudiar era más que un trámite"

"Entendí que estudiar era mucho más que un requisito o un trámite: era un proceso de crecimiento personal y de apertura hacia los demás", explica el entrevistado.

La transformación no quedó solamente en el plano de las ideas. Cristian terminó involucrándose en una experiencia que hoy forma parte de su trabajo final: un taller de alfabetización entre compañeros.

La iniciativa nació de una necesidad concreta. Durante las restricciones de la pandemia, varios hombres privados de libertad necesitaban escribirles cartas a sus hijos, pero también comprender cuestiones relacionadas con sus situaciones judiciales. Algunos no tenían las herramientas básicas para hacerlo.

Frente a las dificultades burocráticas para acceder a la educación primaria, estudiantes universitarios que también estaban privados de libertad organizaron un espacio de alfabetización entre pares en el Pabellón 4-2 de Almafuerte I, durante 2022.

Un ciclo terminado y la felicidad de contar con un título. Los internos posan con los profesores luego de la presentación final.

Cristian recuperó esa experiencia y la sistematizó en su trabajo final, titulado "Acompañar y brindar herramientas de empoderamiento para la defensa y exigibilidad de derechos: vínculos significativos desde la Educación Social".

En ese proceso descubrió algo que no había imaginado: también podía enseñar.

"Descubrí que enseñar a leer y escribir no era solo transmitir una técnica, sino brindar herramientas para que los compañeros pudieran ejercer sus derechos como sujetos y reconocerse a sí mismos como personas capaces de transformarse y salir adelante", reflexiona.

Lo que más lo marcó fue la construcción de vínculos. Acompañar a otros, escucharlos, sostenerlos cuando aparecían la tristeza o el desánimo. Hacerlo, además, desde una situación compartida: él también estaba privado de su libertad.

La experiencia le permitió descubrir una capacidad propia que hasta entonces no había explorado.

Cristian Larrouse durante su exposición. Le debía a su mamá la promesa de recibirse.

La educación en la cárcel y un conflicto personal que no lo deja ser feliz

En Gustavo Mur, la educación también terminó convirtiéndose en una forma de encuentro con los demás, aunque su recorrido está cruzado por un dolor personal.

Cuando habla de su graduación no puede separar el logro académico de una situación que, según relata, lleva nueve años intentando resolver: un conflicto vinculado con su hijo y una serie de denuncias por presuntas situaciones de violencia infantil.

"Llevo nueve años pidiendo que se sepa la verdad. Nueve años sufriendo violencia infantil y no tengo los recursos para poder defenderlo", expresa.

Mur asegura que en 2023 se abrió un expediente por distintos tipos de violencia y sostiene que permanece sin resolución. También afirma que no se habrían cumplido determinadas órdenes judiciales. Su reclamo atraviesa su testimonio y explica por qué, aun después de recibirse, no consigue vivir este momento con felicidad.

En Gustavo Mur, la educación también terminó convirtiéndose en una forma de encuentro con los demás, aunque su recorrido estuvo atravesado por un dolor personal.

"Realmente no estoy feliz", reconoce.

La angustia, cuenta, llegó a afectar su continuidad académica. Atravesó períodos de depresión severa y hubo momentos en los que pensó seriamente en abandonar.

Pero hubo personas que lo sostuvieron. Y cuando habla de ellas, vuelve una y otra vez sobre sus docentes.

"Los profesores son los que me hicieron seguir adelante, los que me enseñaron. Se estrechó un vínculo muy grande. Me acompañaron en cada recaída", agradece.

Estudiar en una celda

El día de su presentación final estuvieron presentes docentes y personas de otras unidades académicas. Para él, ese acompañamiento tuvo un valor que difícilmente pueda explicar solamente desde lo universitario.

Estudiar dentro de una cárcel, además, tiene dificultades muy concretas. Mur cuenta que lleva casi un año esperando que le entreguen nuevamente los anteojos que necesita. La dificultad se vuelve mayor cuando el entorno tampoco ayuda.

"Hay veces que no tenés una mesa, una silla donde sentarte, no hay buena luz. Vas perdiendo la vista. Muchas veces quise abandonar la facultad porque no me sentía bien, porque no me sentía con fuerzas. Tenía el alma rota", relata.

Su trabajo final se tituló "La palabra como vínculo: hacia una pedagogía de la humanización" y recuperó una experiencia desarrollada durante 2024 en el Área de Cultura de Almafuerte II, en Cacheuta.

Allí participó de talleres de creatividad y producción escrita destinados a mujeres privadas de libertad. La propuesta, coordinada por una pareja pedagógica integrada por estudiantes de la misma tecnicatura que también atravesaban el encierro, convirtió la biblioteca del penal en un espacio diferente.

Hubo consignas literarias, juegos, cine-debate y producciones colectivas. Pero, por encima de las actividades, el propósito era generar un lugar donde las mujeres pudieran hablar, escucharse y compartir experiencias.

Las cosas que no figuran en los libros

Gustavo encontró en esa tarea una continuidad con algo que ya había hecho antes de ingresar al sistema penitenciario. Había trabajado con poblaciones vulneradas, en el hockey sobre césped con equipos femeninos y de diversidad, y también dando clases de Matemática y Economía en escuelas de contextos socialmente vulnerables.

La carrera le permitió profundizar esas experiencias y comprender de otra manera las historias que se cruzan dentro de una institución penitenciaria.

"El penal me enseñó muchas cosas que no figuran en los libros", dice.

Y agrega una reflexión que atraviesa buena parte de su mirada sobre la educación. Piensa en "toda esta gente que queda fuera del sistema, que necesita expresarse, que necesita hablar, que no tiene alguien que la escuche...". Y asevera que a partir de tomar a esos seres humanos en consideración "aprendés, comprendés, te hacés más sensible".

Para Mur, escuchar no es un detalle menor. Es, muchas veces, el primer paso para que alguien vuelva a sentirse reconocido.

"A veces escuchar es mucho. Que alguien te escuche, muchísimo más, en un mundo en el cual nadie tiene el tiempo para ser escuchado", dice.

Una cárcel, muchas historias

Ambos egresados coinciden en que la experiencia universitaria les modificó la manera de comprender a las personas que tienen alrededor. También les permitió cuestionar los prejuicios que suelen acompañar a quienes atraviesan una situación de encierro.

Gustavo lo expresa con una comparación contundente: "Dejás de ser vos para ser un número, un árbol que se cae en un bosque que nadie escucha".

Por eso, cuando le preguntan qué le gustaría que la sociedad supiera sobre la vida en prisión, se detiene en una aclaración: no todo es como aparece en las películas.

"En el penal se estudia, se hace yoga, gimnasia, talleres de cultura. Hay gente buena, como también hay gente mala. Hay gente que necesita ser salvada y gente que no cambia de parecer. Entre uno y otro extremo hay una escala de grises muy grande", sostiene.

No le desea la cárcel a nadie. Considera que existen otras herramientas para abordar los conflictos sociales y que la educación debería ocupar un lugar central.

Cristian, desde su propia experiencia, también descubrió que la carrera le permitió mirar de otra manera a quienes piensan, sienten o viven distinto. Ya no se trataba solamente de aprender contenidos, sino de comprender trayectorias, reconocer dificultades y desarrollar empatía.

En su trabajo final, esa idea se tradujo en una práctica concreta: ayudar a otros a apropiarse de la palabra escrita. En el de Gustavo, en cambio, tomó forma a través de talleres donde mujeres privadas de libertad pudieron expresarse y construir vínculos en un espacio compartido.

El derecho a estudiar

Los dos presentaron sus trabajos finales en el marco de la Educación Universitaria en Contextos de Encierro (EUCE) de la UNCuyo, con el acompañamiento de la Facultad de Educación. La instancia contó con la participación de autoridades universitarias, docentes, tutores, estudiantes, egresados y familiares.

La propuesta forma parte de una política de educación universitaria que busca sostener el derecho a estudiar también en contextos de privación de libertad. Un desafío que requiere continuidad, docentes comprometidos, materiales, espacios adecuados y articulación entre las instituciones educativas y penitenciarias.

Para Cristian, el camino que empezó como una posibilidad de obtener un beneficio terminó abriendo una perspectiva profesional y personal que no había previsto. Ahora puede mirar hacia atrás y reconocer que enseñar a otros lo transformó.

La propuesta forma parte de una política de educación universitaria que busca sostener el derecho a estudiar también en contextos de privación de libertad.

Para Gustavo, el título es una conquista en medio de una historia que todavía espera respuestas. Quiere retomar su otra carrera, Sociología, y asegura que hay personas que lo esperan para que vuelva a trabajar.

Su reflexión final vuelve al punto de partida: la educación.

"Estoy convencido de que cuando el paradigma sea la educación, vista de manera integral y no como instrucción, sino desarrollando el pensamiento crítico y el respeto a la vida y al otro, tendremos una sociedad distinta, en la que todos nos respetemos", propone.

Cristian tiene una promesa materna que, aunque tarde, pudo cumplir. Gustavo tiene una carrera terminada, otra por delante y un reclamo que todavía lo desvela.

No son historias idénticas ni finales perfectos. Son dos hombres que, desde el encierro, encontraron en la educación una oportunidad para imaginar lo que pueden hacer con sus vidas.