Qué dijo la madre de Ángel tras el ataque en el penal

Una vez que se calmó la situación, las autoridades del penal hablaron con Altamirano para saber qué había pasado. Según el informe oficial, la mujer dijo que sus compañeras la atacaron por la causa judicial que enfrenta por la muerte de su hijo.

Sin embargo, decidió no dar los nombres de quienes le pegaron, una postura que estaría ligada al temor de sufrir nuevas represalias adentro de la cárcel. Durante la pelea, además, otras dos internas terminaron con cortes en el abdomen.

Por qué está presa y qué buscan determinar las nuevas pericias

Mariela Altamirano está presa desde mediados de abril, imputada por el homicidio de Ángel López, que murió el 5 de abril en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Ella y su pareja, Michel Kevin González, cuidaban al nene desde noviembre de 2025, cuando la Justicia de Familia le sacó la tenencia al padre para devolvérsela a la madre biológica. Tras la muerte del chico, ambos quedaron detenidos con prisión preventiva bajo sospecha de maltrato infantil: ella está acusada de homicidio agravado por el vínculo.

La investigación en Chubut todavía tiene puntos clave por aclarar. Mientras las primeras pericias forenses detectaron más de 20 golpes en la cabeza de Ángel, hemorragias internas y un edema cerebral hemorrágico generalizado, otros informes sumaron una infección pulmonar como posible desencadenante de la muerte. Ante esa diferencia, la Justicia prorrogó en octubre las prisiones preventivas por seis meses y ordenó un nuevo estudio en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación para definir con exactitud qué provocó el fallecimiento del nene.