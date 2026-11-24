El caso de Ángel López, el nene de cuatro años que murió en abril en Comodoro Rivadavia, volvió a quedar en el centro de la escena por un grave episodio dentro de una cárcel de Chubut. Mariela Altamirano, la madre biológica del chico, sufrió una brutal golpiza por parte de un grupo de internas en el penal donde cumple prisión preventiva.
Está detenida e imputada por la muerte de su hijo de 4 años y las presas le dieron una dura golpiza
Mariela Altamirano está detenida con prisión preventiva en el penal de Trelew, imputada por el homicidio de su hijo. Reconoció que la golpearon por estar acusada de matar a su hijo
El ataque, que salió a la luz en las últimas horas, ocurrió la noche del lunes 16 de noviembre poco antes de las 22, en el Módulo 1 del Instituto Penitenciario Provincial N° 1, el penal de Trelew. Según informaron medios locales, varias presas entraron juntas a la celda de Altamirano y empezaron a pegarle.
Una celadora que estaba de turno escuchó los gritos, dio aviso por radio y activó el protocolo de emergencia, casi al mismo tiempo que los operadores veían toda la secuencia por las cámaras de seguridad. Por la gravedad de los disturbios, tuvo que intervenir el Departamento de Operaciones Especiales Penitenciarias (DOEP), cuyos agentes entraron al pabellón y cerraron todas las celdas para frenar la pelea.
Qué dijo la madre de Ángel tras el ataque en el penal
Una vez que se calmó la situación, las autoridades del penal hablaron con Altamirano para saber qué había pasado. Según el informe oficial, la mujer dijo que sus compañeras la atacaron por la causa judicial que enfrenta por la muerte de su hijo.
Sin embargo, decidió no dar los nombres de quienes le pegaron, una postura que estaría ligada al temor de sufrir nuevas represalias adentro de la cárcel. Durante la pelea, además, otras dos internas terminaron con cortes en el abdomen.
Por qué está presa y qué buscan determinar las nuevas pericias
Mariela Altamirano está presa desde mediados de abril, imputada por el homicidio de Ángel López, que murió el 5 de abril en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Ella y su pareja, Michel Kevin González, cuidaban al nene desde noviembre de 2025, cuando la Justicia de Familia le sacó la tenencia al padre para devolvérsela a la madre biológica. Tras la muerte del chico, ambos quedaron detenidos con prisión preventiva bajo sospecha de maltrato infantil: ella está acusada de homicidio agravado por el vínculo.
La investigación en Chubut todavía tiene puntos clave por aclarar. Mientras las primeras pericias forenses detectaron más de 20 golpes en la cabeza de Ángel, hemorragias internas y un edema cerebral hemorrágico generalizado, otros informes sumaron una infección pulmonar como posible desencadenante de la muerte. Ante esa diferencia, la Justicia prorrogó en octubre las prisiones preventivas por seis meses y ordenó un nuevo estudio en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación para definir con exactitud qué provocó el fallecimiento del nene.
En pocas palabras
- Madre imputada: Mariela Altamirano cumple prisión preventiva por el homicidio de su hijo de 4 años.
- Brutal golpiza: Fue atacada por internas en la cárcel de Trelew, quienes la agredieron por la causa judicial.
- Investigación en curso: Pericias forenses buscan determinar las causas exactas de la muerte del niño.