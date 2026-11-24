El tiroteo en Morón ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del lunes sobre la calle Aguado al 1200, justo frente a una casa donde se festejaba un cumpleaños y había varios jóvenes reunidos. Como Mateo vivía a pocas cuadras de allí, sus familiares se acercaron rápidamente a la escena e increparon a los policías que trabajaban en el operativo.

Cómo fue la balacera en Morón frente a la fiesta de cumpleaños

De acuerdo con la reconstrucción policial, todo empezó cuando dos jóvenes llegaron en auto y estacionaron frente a la vivienda donde se desarrollaba el festejo. Detrás de ellos frenó un Fiat Cronos, del cual bajó un hombre armado para amenazarlos: uno de los chicos quedó paralizado por el miedo, mientras que el otro logró correr hacia el interior de la casa.

En ese instante comenzó una intensa balacera en Morón. El vehículo de las víctimas quedó en el lugar con varios impactos de bala, mientras que el Fiat Cronos utilizado por los ladrones apareció horas más tarde abandonado en la localidad de Rafael Castillo.

“Cuando vine a cerrar la persiana se escuchaban balazos muy fuertes. Llegué a contar cuatro desde que llegué, pero ya venían de antes. Fue una balacera terrible”, relató a Mediodía Noticias (eltrece) una vecina que fue testigo de parte de la secuencia. En un principio, en el barrio creyeron que se trataba de un caso de legítima defensa, pero la mujer aportó un dato clave sobre lo que vio en la calle: “Salimos todos, estábamos muy conmocionados. Vi a uno con medio cuerpo afuera del auto y disparando”.

La investigación del robo en Morón quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, junto con la comisaría local. Los peritos intentan ahora esclarecer de dónde salió el tiro que mató al adolescente de 16 años, analizando si hubo un enfrentamiento entre los propios integrantes de la banda o si intervino otra persona que estaba en la zona.