Ante la escalada de tensión, la denunciante decidió retirarse del lugar, pero fue interceptada en la vía pública por el mismo grupo que la aguardaba afuera.

Las imágenes grabadas muestran a la víctima rodeada por cerca de ocho personas en la vereda. Mientras intentaba ponerse de pie, otra mujer le propinó una patada por la espalda, la sujetó del cabello y la arrojó nuevamente contra el pavimento.

Una vez que la joven quedó tendida boca arriba, la agresora le aplicó una patada directa en el rostro antes de abandonar la escena.

Según explicó el abogado querellante Juan Guerrero, el ataque fue ejecutado de manera coordinada: mientras algunas personas golpeaban a la joven, otras formaron un cordón alrededor para bloquear cualquier intento de auxilio por parte de terceros.

La denuncia formal fue radicada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. En la presentación, la víctima y su representante legal detallaron que la golpiza constituye el desenlace de una serie de hostigamientos y amenazas previas que tanto ella como su pareja venían recibiendo a través de las redes sociales.

Tras el episodio, la joven recibió asistencia médica por las lesiones sufridas y se encuentra fuera de peligro, mientras la Justicia avanza en la identificación de las ocho personas que participaron de la agresión.