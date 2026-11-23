Una joven de 20 años fue atacada brutalmente por ocho mujeres a la salida del boliche La Cascada en San Miguel de Tucumán.
Violencia a la salida del boliche: una joven de 20 años fue brutalmente atacada por ocho mujeres
La víctima fue interceptada en la vía pública y recibió golpes coordinados por parte de un grupo de ocho agresoras
El hecho ocurrió el 15 de noviembre alrededor de las 6 de la mañana y quedó registrado en un video de 20 segundos que se incorporó como prueba a la causa judicial.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el conflicto se originó en el interior del establecimiento nocturno, donde la víctima fue increpada por un grupo de personas debido a una disputa sentimental: la joven mantiene actualmente una relación con la expareja de una de las mujeres involucradas.
Ante la escalada de tensión, la denunciante decidió retirarse del lugar, pero fue interceptada en la vía pública por el mismo grupo que la aguardaba afuera.
Las imágenes grabadas muestran a la víctima rodeada por cerca de ocho personas en la vereda. Mientras intentaba ponerse de pie, otra mujer le propinó una patada por la espalda, la sujetó del cabello y la arrojó nuevamente contra el pavimento.
Una vez que la joven quedó tendida boca arriba, la agresora le aplicó una patada directa en el rostro antes de abandonar la escena.
Según explicó el abogado querellante Juan Guerrero, el ataque fue ejecutado de manera coordinada: mientras algunas personas golpeaban a la joven, otras formaron un cordón alrededor para bloquear cualquier intento de auxilio por parte de terceros.
La denuncia formal fue radicada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. En la presentación, la víctima y su representante legal detallaron que la golpiza constituye el desenlace de una serie de hostigamientos y amenazas previas que tanto ella como su pareja venían recibiendo a través de las redes sociales.
Tras el episodio, la joven recibió asistencia médica por las lesiones sufridas y se encuentra fuera de peligro, mientras la Justicia avanza en la identificación de las ocho personas que participaron de la agresión.
En pocas palabras
- Joven atacada: una joven de 20 años fue brutalmente agredida por ocho mujeres a la salida de un boliche en San Miguel de Tucumán.
- Origen de la agresión: el conflicto se inició dentro del local por una disputa sentimental y continuó en la vía pública.
- Estado de la víctima: la joven recibió asistencia médica y se encuentra fuera de peligro, mientras la justicia avanza en la identificación de las agresoras.