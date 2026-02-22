Inicio Policiales San Rafael
Un joven de 17 años fue brutalmente golpeado con una baldosa en la cabeza en San Rafael

Ocurrió a la salida de un boliche de madrugada. Cuatro personas lo atacaron primero adentro y después en la calle. Hay un detenido de 20 años

 El chico de 17 años fue trasladado de urgencia al hospital Schestakow, de San Rafael.

Un joven de 17 años fue brutalmente golpeado este sábado en la madrugada a la salida del boliche Bruto (ex boliche Jaque), de San Rafael. Uno de los agresores le arrojó una baldosa en la cabeza durante una pelea que comenzó dentro del local y continuó en plena calle.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en el establecimiento ubicado en la intersección de calle Braña y Avenida Balloffet, según informaron fuentes policiales.

El ataque comenzó adentro del boliche de San Rafael

En el interior del local bailable, un grupo de 2 mujeres y 2 hombres comenzó a atacar al joven.

La situación escaló en la vía pública una vez que abandonaron la fiesta. Allí, uno de los agresores de 20 años tomó una baldosa del piso y se la arrojó con fuerza al joven impactándole en la cabeza.

El chico fue trasladado por su madre al Hospital Schestakow en un vehículo particular con una herida cortante en el cuero cabelludo y traumatismo encéfalo craneano grave.

La captura de uno de los agresores

A través de declaraciones testimoniales, la Unidad Fiscal de Instrucción 1, de San Rafael, logró dar con la identidad de uno de los agresores.

Miembros de Investigaciones constataron el domicilio y, luego de la autorización judicial para el allanamiento, detuvieron a uno de los señalados por los testigos.

El presunto agresor tiene 20 años y fue trasladado a la Comisaría 32.

