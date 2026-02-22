Un joven de 17 años fue brutalmente golpeado con una baldosa en la cabeza en San Rafael

La situación escaló en la vía pública una vez que abandonaron la fiesta. Allí, uno de los agresores de 20 años tomó una baldosa del piso y se la arrojó con fuerza al joven impactándole en la cabeza.

El chico fue trasladado por su madre al Hospital Schestakow en un vehículo particular con una herida cortante en el cuero cabelludo y traumatismo encéfalo craneano grave.

La captura de uno de los agresores

A través de declaraciones testimoniales, la Unidad Fiscal de Instrucción 1, de San Rafael, logró dar con la identidad de uno de los agresores.

presunto agresor boliche san rafael agresion Detuvieron al principal sospechoso de una golpiza brutal a un joven de 17 años.

Miembros de Investigaciones constataron el domicilio y, luego de la autorización judicial para el allanamiento, detuvieron a uno de los señalados por los testigos.

El presunto agresor tiene 20 años y fue trasladado a la Comisaría 32.