El país de América Latina que rompe récord y se consolida como líder del mundo en producción de plata

En el contexto global, la extracción de plata no es un dato menor. Es un reflejo de la demanda tecnológica y económica del metal, que no solo sirve para joyería o reservas de valor, sino que tiene aplicaciones indispensables en sectores como la energía solar, la electrónica y la medicina. Aunque en 2023 la producción de plata en el mundo fue ligeramente menor que en años anteriores, México mantuvo su posición líder por volumen de extracción de este metal precioso.

Plata

El liderazgo de este país de América Latina

Este liderazgo no ocurre por azar. Las minas mexicanas en estados como

Zacatecas

Chihuahua

Durango

Sonora

Son algunas de las más productivas del mundo. En Zacatecas, por ejemplo, la minería representa una porción vital de la economía local, con minas que aportan la mayoría de la plata que México exporta a mercados globales.

Empresas nacionales e internacionales han invertido en tecnología y procesos que no solo aumentan la extracción, sino que buscan eficiencia y menores impactos ambientales, aunque el sector enfrenta desafíos constantes por la volatilidad de precios y las regulaciones. El resultado de años de trabajo continuo es que México, pese a variaciones anuales, sigue siendo el principal país productor de plata en el mundo.