El pulso de la tierra late con fuerza bajo las montañas, y allí donde el sol pinta de rojo los cerros, un país de América Latina ha escrito en los minerales una historia del mundo.
El país de América Latina que rompe récord y se consolida como líder del mundo en producción de plata
Este América Latina no solo produce plata, escribe con ella un capítulo clave en las industrias globales del presente y el futuro
Por más de una década se ha mantenido como el principal productor de plata del mundo, un título que no se basa en una moda momentánea, sino en cifras sólidas y estadísticas que hablan de geología, trabajo humano y cadenas productivas profundamente arraigadas.
El país de América Latina que rompe récord y se consolida como líder del mundo en producción de plata
Según datos recientes de industrias mineras, México sostuvo el liderazgo en producción de plata no solo en América Latina sino en el mundo, manteniendo una participación significativa de la producción mundial a pesar de fluctuaciones en la industria global.
En el contexto global, la extracción de plata no es un dato menor. Es un reflejo de la demanda tecnológica y económica del metal, que no solo sirve para joyería o reservas de valor, sino que tiene aplicaciones indispensables en sectores como la energía solar, la electrónica y la medicina. Aunque en 2023 la producción de plata en el mundo fue ligeramente menor que en años anteriores, México mantuvo su posición líder por volumen de extracción de este metal precioso.
El liderazgo de este país de América Latina
Este liderazgo no ocurre por azar. Las minas mexicanas en estados como
- Zacatecas
- Chihuahua
- Durango
- Sonora
Son algunas de las más productivas del mundo. En Zacatecas, por ejemplo, la minería representa una porción vital de la economía local, con minas que aportan la mayoría de la plata que México exporta a mercados globales.
Empresas nacionales e internacionales han invertido en tecnología y procesos que no solo aumentan la extracción, sino que buscan eficiencia y menores impactos ambientales, aunque el sector enfrenta desafíos constantes por la volatilidad de precios y las regulaciones. El resultado de años de trabajo continuo es que México, pese a variaciones anuales, sigue siendo el principal país productor de plata en el mundo.