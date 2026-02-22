Un niño de 8 años se metió a bañar a una represa de un predio de agua potable y murió ahogado

ahogado-niño-chaco1

La víctima fue identificada como Aron Benjamín Chávez, de 8 años. Según las primeras informaciones policiales de Chaco, el padre del niño ahogado, un hombre de 30 años, se encontraba en el predio al momento en que ocurrió el fatal desenlace.

Investigación judicial por el caso del niño ahogado

El caso quedó bajo la órbita del Equipo Fiscal N° 3 de Charata, subrogado por el fiscal Anton Rafart, quien caratuló la causa como "supuesta muerte por sumersión". El magistrado ordenó el traslado del cuerpo del niño al nosocomio de Chaco para las pericias de rigor y su posterior entrega a los familiares para los servicios póstumos.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar para establecer con exactitud las circunstancias en las que el niño ahogado ingresó al agua y si hubo algún tipo de negligencia en el acceso al predio de la represa.

En época donde el calor se hace sentir y las altas temperaturas se vuelven insostenibles, es común ver a uno que otro niño nadando en espejos de agua, sin de medir las consecuencias.