Una tarde de dolor y conmoción sacudió a la localidad de Corzuela, Chaco, tras confirmarse el fallecimiento de un niño de ocho años, quien murió ahogado en una represa ubicada en el predio de agua potable local.
Un niño de 8 años se metió a bañar a una represa de un predio de agua potable y murió ahogado
Un enorme dolor provocó la muerte de este niño, que murió ahogado en una represa. Había ido con su padre al lugar
El trágico hecho se registró este sábado cerca de las 18:30, cuando un llamado anónimo al sistema de emergencias 101, alertó a las autoridades sobre la desaparición de un niño en el espejo de agua situado sobre la avenida Beruti, entre las calles Kronenberger y San Martín.
De inmediato, efectivos de la Comisaría local y personal de la División Bomberos Policiales de Charata se desplazaron al lugar para iniciar las tareas de búsqueda y rescate. Luego de poco más de una hora de arduo trabajo, alrededor de las 19:40, los buzos lograron extraer el cuerpo sin vida del niño.
Niño ahogado en la represa: quién era nene que murió
La víctima fue identificada como Aron Benjamín Chávez, de 8 años. Según las primeras informaciones policiales de Chaco, el padre del niño ahogado, un hombre de 30 años, se encontraba en el predio al momento en que ocurrió el fatal desenlace.
Investigación judicial por el caso del niño ahogado
El caso quedó bajo la órbita del Equipo Fiscal N° 3 de Charata, subrogado por el fiscal Anton Rafart, quien caratuló la causa como "supuesta muerte por sumersión". El magistrado ordenó el traslado del cuerpo del niño al nosocomio de Chaco para las pericias de rigor y su posterior entrega a los familiares para los servicios póstumos.
Las autoridades continúan trabajando en el lugar para establecer con exactitud las circunstancias en las que el niño ahogado ingresó al agua y si hubo algún tipo de negligencia en el acceso al predio de la represa.
En época donde el calor se hace sentir y las altas temperaturas se vuelven insostenibles, es común ver a uno que otro niño nadando en espejos de agua, sin de medir las consecuencias.