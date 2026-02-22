Asalto a "Alambre" González: una mujer fue detenida y recuperaron pertenencias del guitarrista.

Según fuentes de la investigación, la detención fue realizada por la Policía de la Ciudad, que logró avanzar en la causa a partir del rastreo de una transferencia por billetera virtual que los delincuentes le obligaron a realizar a "Alambre" González, además de las pericias realizadas sobre las cámaras de seguridad del edificio.

Durante el ataque, los delincuentes engañaron al guitarrista de 69 años simulando ser vecinos para ingresar al edificio y acceder al ascensor, donde sacaron un arma de fuego con el que lo encañonaron y lo forzaron a ingresar a su departamento. Una vez en el interior, el músico fue golpeado, amordazado y despojado de guitarras eléctricas, 15 pedales de efectos importados, una importante suma de dinero y otras pertenencias personales.

Luego de conocerse el asalto y al enterarse del robo de sus herramientas de trabajo, figuras del rock nacional como Ricardo Mollo iniciaron una campaña solidaria para asistir al histórico guitarrista. Sin embargo, en el allanamiento realizado en una propiedad de la calle Pueyrredón al 5700, en Billinghurst, partido de San Martín, los efectivos porteños, con apoyo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, lograron secuestrar once pedaleras, cables, transformadores, un reloj smartwatch, un collar plateado, una pulsera dorada, dinero en efectivo, dos celulares y otros objetos de valor sustraídos al guitarrista.

La mujer detenida fue trasladada a una dependencia policial de la Ciudad de Buenos Aires por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, a cargo de Alejandro Ferro, quien supervisó el procedimiento que permitió detener a imputada, mientras que por estas horas los investigadores continúan en la búsqueda del otro asaltante.

Embed - "ALAMBRE" GONZÁLEZ AGRADECIÓ EL APOYO A MUSICOS Y FANS TRAS EL ROBO DE SUS INSTRUMENTOS.

El hombre ya habría sido identificado tras analizar los movimientos previos al robo, ya que en las imágenes de las cámaras se observaba que ambos asaltantes deambulaban por la zona.

En tanto, aliviada por los resultados de la investigación, la comunidad musical celebra la recuperación de gran parte del equipamiento perteneciente a "Alambre" González.

"Es imposible revender estas piezas sin quedar expuestos", advirtieron horas después de la detención de la mujer, los colegas del músico en redes sociales, destacando el valor afectivo y profesional de los instrumentos recuperados.

“Quería comunicarles que encontraron algunos pedales. La guitarra parece que la descartaron. No están. Algo es algo. Los golpes se curan, la guitarra ojalá. Agradecido por tanto cariño y amor”, expresó el músico en un video que compartió en las últimas horas en redes.

“Estoy bien”, agregó "Alambre" González y pidió: “Les pido que no sigan colaborando con la colecta, que con el dinero que se recaudó es suficiente”.