Violento asalto: un reconocido surfista estadounidense fue encontrado muerto tras un robo.

Caribe surfista asaltado El reconocido surfista Kurt Van Dyke, quien murió durante un asalto en su casa donde dos delincuentes lo atacaron a puñaladas

Los forenses convocados al domicidio de Van Dyke confirmaron que presentaba señales compatibles con asfixia y heridas de arma blanca en su cuerpo, mientras que la mujer que lo acompañaba sufrió lesiones leves que no pusieron en riesgo su vida.

El cadáver del reconocido surfista fue trasladado a la morgue judicial de Cahuita para la operación de autopsia que permitiera determinar la causa exacta del muerte, y se recopilaran pruebas de importancia para la causa.

Un vocero policial afirmó que en la casa estaba una mujer acompañando a la víctima cuando, en forma sorpresiva, dos delincuentes armados ingresaron al inmueble y obligaron a las personas presentes a entregar objetos de valor.

Fuentes de la investigación revelaron que los agresores habrían huido en el vehículo de la pareja, un automóvil Hyundai Elantra blanco, y de acuerdo a un informe difundido en las últimas horas no hay detenidos vinculados al hecho. En ese sentido, el OIJ mantiene abiertas las diligencias tratando de reunir testimonios y pruebas del violento episodio.

La comunidad surfista costarrisense y de toda la región caribeña, incluida la plataforma Raw Surf, difundió mensajes de condolencia por la pérdida del reconocido practicante, nacional e internacional.

Van Dyke había llegado a Costa Rica en 1983 atraído por la ola conocida como ‘Salsa Brava’ y luego de un tiempo se instaló definitivamente en la costa caribeña. El deportista nacido en Santa Cruz, California, se ganó la simpatía y reconocimiento de los surfistas y vecinos de ese lugar.

El reconocido surfista era propietario del Hotel Puerto Viejo, en una de las playas más atractivas de Puerto Rico, y participaba activamente en la promoción del deporte en la región durante décadas, contribuyendo a su vida social y cultural.

La zona es uno de los puntos preferidos de turistas y surfistas por la extensión de sus playas y parques naturales. Por eso es que el trágico final de Van Dyke sorprendió a vecinos y operadores turísticos, quienes mostraron conmoción por el suceso y se unieron para reclamar mayor seguridad para residentes y visitantes ante episodios violentos como sucedió con su amigo.

El OIJ aseguró que la investigación continúa en etapa preliminar y que prosiguen las pesquisas para determinar responsabilidades y reconstruir el episodio que le costó la vida a Van Dyke. En ese sentido, las autoridades esperan que el informe de la autopsia y la recolección de imágenes de cámaras como también varios testimonios aporten pistas decisivas para tratar de esclarecer el hecho que mantiene consternada a la comunidad local.