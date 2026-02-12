"Callate porque te mato", la amenazante frase de los delincuentes a la jubilada influencer asaltada en su casa.

Abuela influencer robo Mónica, la "abuela influencer" fue asaltada por dos delincuentes horas después de haber regresado de Barcelona. Foto ambito.com

“En la primera que...te matamos. Dame la plata”, se puede escuchar a uno de ellos en el video. Uno de los delincuentes, en medio del ataque, le llamó por celular a un cómplice y le comenta: “Está acá la señora, decile como se llama”.

En los segundos siguientes del video, se advierte que el asaltante recibe instrucciones sobre qué debía buscar en la casa y luego las imágenes se interrumpen. Mancini logicamente quedó muy conmovida por el mal momento vivido en su casa durante el robo. "Seguramente entraron por el frente, saltando la reja y escalando hacia el techo”, aclaró.

El violento asalto ocurrió horas después de regresar de un viaje a Barcelona, ya que según su declaración, la mujer había retornado al país cerca de las 20 del día anterior, y esa misma noche, de madrugada, fue sorprendida en su casa por delincuentes.

En su declaración ante Patricio Ferrari, fiscal de San Isidro, la jubilada contó cada detalle del infierno que pasó en pocos minutos. “Ese día que llegué, subí una historia a mi cuenta diciendo que estaba volviendo al país. Alrededor de las 23 horas, apenas me acosté, sentía voces en el techo, unos ruidos raros difíciles de identificar”, le comentó la mujer.

Horas más tarde, en plena madrugada, alrededor de las 2.30, cuando fue al baño, fue abordada por un adolescente armado. "Decidí abrir la puerta del costado y entonces fui sorprendida por un sujeto que recuerdo que era delgado, con el pelo rubio, que tenía en sus manos un cuchillo Tramontina. De la violencia con la que abrió la puerta me empujó hacia el piso donde caí con la espalda”, contó la "abuela influencer".

Recordando el maltrato que recibió en ese momento, sostuvo: “Me ataron, me pegaron y me amenazaron de muerte”. Y luego dio detalles de los dichos de uno de ellos: "“Tanto esta persona como el segundo sujeto sabían todo de mí, me decían ‘vos, la abuela de los videos, la que canta y cocina y hace poesías’”, según destaca Infobae.

Los asaltantes claramente conocían información de la mujer, la que habían obtenido de sus redes sociales. “Me mostraban mi cuenta de Instagram y una foto con un collar dorado. Me decían que se los entregue”, afirmó Mancini, quien también conto: “Me amenazaban con arrojarme agua caliente si no decía la verdad”.

Los ladrones estuvieron varias horas en la casa de la jubilada. Antes de abandonar la vivienda, cerca del amanecer, los delincuentes se fueron sin hacer ruido: “No escuché ruido de moto ni nada por el estilo así que asumo que se fueron en algún auto”, afirmó la mujer.

“Temiendo volver a encontrarme con ellos dejé pasar un tiempo prudencial, recé un rosario y agradecí por las almas del purgatorio”, admitió con angustia. Más tarde, logró liberarse de las ataduras y decidió pedir ayuda.

Una jubilada de 82 años conocida la "abuela influencer", contó el calvario que vivió durante la madrugada en que fue asaltada.

"Alrededor de las 6 me saqué la atadura de las manos y empecé a caminar despacio para no caerme ya que estaba atada de pies y logré llegar hasta las barandas que tengo en el pasillo, con eso me ayudé y llegué hasta mi dormitorio donde estaba el teléfono fijo”, sostuvo Mancini. Y agregó: "En pocos minutos, entre las 6.30 y las 7 llegaron todos, mi hijo Patricio, una ambulancia del Hospital Alemán y la policía".

De acuerdo a fuentes de la investigación, la abuela influencer habría sido víctima de la denominada "Banda del Millón", que opera desde una prisión y recluta jóvenes para concretar los robos, en algunos casos muy violentos, utilizando datos expuestos en redes.

El botín que lograron los delincuentes en la casa de la jubilada, incluyó dinero en efectivo, 100 euros, joyas, su teléfono celular y transferencias electrónicas. Mancini indicó que tenía cerca de 10 millones de pesos en su cuenta bancaria.