Un influencer de 30 años murió ahogado luego de tirarse desde un puente para un reto viral.

Viral influencer muerte Ángel Montoya, el reconocido influencer colombiano de 30 años que se destacaba por sus peligrosos retos virales. Foto gentileza abc.es

En el material que fue subido a las redes, se lo ve al influencer riendo antes de lanzarse al agua mientras apunta a la cámara y dice: “nos vamos a tirar, mi hermano”. Y seguidamente se ve al joven arrojándose al cauce mientras su acompañante continúa grabando.

Luego de la espectacular caída, Montoya logra asomar la cabeza, pero la situación se complica en su intento de nadar hacia la orilla pero las corrientes eran muy fuertes y el momento se volvió desesperante ya que no apareció más, aparentemente arrastrado por el agua.

En un momento sumamente angustiante, el acompañante del influencer aparece riendo y advierte: “¡Hermano, se le va a llevar la corriente!”. La filmación tiene una continuidad de casi dos minutos hasta que el influencer no aparece más y queda fuera de plano.

De acuerdo a los reportes de medios locales, Montoya sufría una limitación de movilidad en uno de sus brazos y esa carencia no le permitió luchar contra la corriente. El salto fue grabado por su acompañante el 27 de enero y, su cuerpo apareció recién en la mañana del 30 de enero, localizado en el sector de Bolívar.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande partió desde Riofrío el 27 de enero horas después del salto para iniciar las tareas de búsqueda. Sin embargo, los trabajadores que extraen arena en el río, avistaron el cuerpo de Montoya en la mañana del 30 de enero en la zona de Bolívar y lo mantuvieron en ese lugar hasta la llegada de los bomberos.

El secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, Francisco Tenorio, aseguró que al momento de realizar el salto, “el río venía con bastante caudal y una corriente muy fuerte”.

Tenorio alertó que “es fundamental pedirle a la comunidad vallecaucana que no arriesgue la vida. Estamos en temporada de lluvias, con cerca de 25 municipios afectados por crecientes súbitas y avenidas torrenciales. La vida es el don más preciado y no debe ponerse en riesgo”.

Viral influencer tragedia Un influencer colombiano se lanzó desde un puente para grabar un video viral y murió ahogado al ser arrastrado por la corriente. Foto gentileza marca.com

El clip se viralizó con rapidez y generó críticas en las redes por la peligrosidad de los retos virales extremos. Conmovidos por el contenbido, usuarios y periodistas resaltaron la necesidad de mayor prevención y responsabilidad de quienes crean contenido viral sin las condiciones de seguridad necesarias. En ese sentido, las autoridades de Tuluá aprovecharon para advertir sobre los riesgos de bañarse en tramos con caudal elevado del río Cauca.

El caso del influencer, joven creador de 30 años, volvió a poner en debate la cultura de los desafíos en redes y la necesidad de contar con los protocolos que correspondan para evitar tragedias similares en ríos y espacios naturales. Por esta situación, fuentes oficiales mantienen la teoría que la causa del deceso está relacionada con el ahogamiento provocado por la fuerza del cauce.