Quien posee un puerto USB en el router del internet tiene un gran tesoro: por qué y para qué sirve

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Permite compartir archivos como si fuera un servidor doméstico

Uno de los usos más útiles del puerto USB en el router es la creación de una red de almacenamiento compartido. Al conectar un disco duro externo o una memoria USB, el router permite que cualquier dispositivo conectado a la red (computadoras, celulares, tablets) acceda a los archivos almacenados. Funciona como un mini servidor NAS, ideal para compartir documentos, música o películas en casa sin cables.

Crea una nube privada sin pagar servicios externos

Con la ayuda de algunas configuraciones avanzadas, el router del internet puede funcionar como una nube personal. El usuario guarda sus archivos en la unidad USB conectada al router y accede a ellos desde cualquier lugar, incluso fuera del hogar. Se convierte en una alternativa segura y sin suscripciones a servicios como Google Drive o Dropbox.

Comparte impresora sin necesidad de cables ni Bluetooth

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Quien tiene una impresora sin Wifi puede convertirla en inalámbrica con solo conectarla al puerto USB del router (si el modelo es compatible). De esta forma, todos los dispositivos conectados a la red pueden imprimir desde cualquier lugar de la casa, sin cables ni configuraciones complicadas.

Automatiza copias de seguridad de forma sencilla

Muchos routers permiten programar copias de seguridad automáticas desde las computadoras hacia una unidad conectada por USB. Este sistema asegura que los archivos importantes estén siempre respaldados, sin depender de servicios en la nube o discos físicos conectados directamente a los equipos.

Descarga archivos incluso con la computadora apagada

Algunos modelos de router permiten gestionar descargas directamente desde la red, utilizando gestores integrados o apps de terceros. El usuario configura los enlaces (por ejemplo, torrents o descargas irectas) desde su celular o navegador, y el router los descarga directamente al USB, sin necesidad de que la computadora esté encendida.