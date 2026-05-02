¿Qué pasa si acepto las cookies cuando navego en internet?

Seguramente lo has notado, pero cada vez que ingresas a un sitio web, inmediatamente aparece un cartel que dice que la página utiliza "cookies", así que tienes que aceptar presionando un botón. Más allá de que resulta una experiencia molesta para el usuario que navega en internet... ¿alguna vez te preguntaste qué son y para qué sirven?
Según CLACSO, "una cookie (galleta o galleta informática) es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del navegador.
Se trata de pequeños archivos creados por las páginas que se guardan en tu computadora. Estos archivos almacenan datos sobre tu actividad de navegación que ayudan al sitio web a recordar información sobre ti, como credenciales de inicio de sesión, preferencias y otros datos.
Cada vez que accedes a un sitio web, estos datos pueden utilizarse para proporcionarte una experiencia personalizada o recordar configuraciones para que no tengas que volver a introducirlas cada vez. También, existen las cookies publicitarias o de marketing, que analizan tu comportamiento online para mostrarte anuncios personalizados en base a tus intereses.
¿Son peligrosas?
Esta puede ser una pregunta capciosa, ya que las cookies de por sí no pueden infectar los dispositivos con virus ni otro tipo de malware. Sin embargo, el principal peligro recae en su capacidad de hacer un seguimiento de tu historial de navegación y afectar tu privacidad.
¿Tengo que aceptar las cookies?
Existen sitios web que no te dejan rechazar las cookies si quieres seguir navegando. Sin embargo, en muchos países europeos eso está limitado por normas de protección de datos.
La realidad es que cuantas menos cookies permites, más privacidad tienes a la hora de navegar por internet, pero también tienes menos personalización en tu experiencia de navegación.
Para usar internet de manera responsable y tener el control sobre los datos que proporcionas, es importante que sepas qué información compartes cuando visitas un sitio web. En muchos casos se puede personalizar las cookies que aceptas.
Configuración de cookies
Si tienes el navegador Google Chrome sigue los pasos que indico a continuación:
- Haz clic en los 3 puntitos en el margen superior derecho.
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