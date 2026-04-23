Wifi: por qué recomiendan colocar latas en las antenas del router y cuáles son los beneficios

En la búsqueda constante por una conexión a internet más rápida y estable, han surgido decenas de trucos caseros. Uno de los más persistentes y curiosos es el uso de latas de aluminio colocadas sobre las antenas del router wifi.
Muchos se preguntan si este truco casero es realmente efectivo, o si es una pérdida de tiempo. A continuación, se explicará todas las posibilidades acerca de las latas encima del router.
Por qué recomiendan colocar latas de aluminio encima del router wifi
La mayoría de los routers domésticos emiten ondas de wifi de forma omnidireccional. Esto significa que la señal viaja en todas las direcciones, desperdiciando energía hacia paredes exteriores o habitaciones vacías. Al utilizar latas de aluminio, creas un espejo de ondas electromagnéticas.
El aluminio es un material conductor que refleja la señal. Al rodear la antena con este metal, obligamos a las ondas a rebotar y concentrarse en una dirección específica. En teoría, esto permite que el internet llegue con más fuerza a este rincón.
A pesar de su base lógica, este método tiene limitaciones en la era moderna. Los routers actuales cuentan con tecnología Beamforming, que ya se encarga de dirigir la señal de forma inteligente hacia los dispositivos conectados.
Por eso, si tienes un router antiguo y una mala señal de wifi, todo lo que tienes que hacer es colocar latas de aluminio encima del router.
Consejos para que tu wifi funcione bien
- Ubicación Estratégica: coloca el router en un lugar central de la casa, alejado de paredes gruesas, espejos, hornos microondas y otros dispositivos que causen interferencias. Si tiene antenas externas, ponlas en posición perpendicular (vertical).
- Actualización y Reinicio: mantén el firmware del router actualizado para mejorar su rendimiento. Reiniciar el router de vez en cuando (botón on/off, no reset) soluciona problemas de lentitud.
- Evitar Interferencias: mantén el router alejado de dispositivos Bluetooth y otros aparatos electrónicos.
- Seguridad: revisa que nadie ajeno esté conectado a tu red, ya que esto ralentiza la velocidad.
- Soluciones Avanzadas: si tienes una casa grande, considera usar un sistema de red Mesh o repetidores wifi para extender la cobertura.