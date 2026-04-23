Wifi: por qué recomiendan colocar latas en las antenas del router y cuáles son los beneficios

Por qué recomiendan colocar latas de aluminio encima del router wifi

La mayoría de los routers domésticos emiten ondas de wifi de forma omnidireccional. Esto significa que la señal viaja en todas las direcciones, desperdiciando energía hacia paredes exteriores o habitaciones vacías. Al utilizar latas de aluminio, creas un espejo de ondas electromagnéticas.

El aluminio es un material conductor que refleja la señal. Al rodear la antena con este metal, obligamos a las ondas a rebotar y concentrarse en una dirección específica. En teoría, esto permite que el internet llegue con más fuerza a este rincón.

A pesar de su base lógica, este método tiene limitaciones en la era moderna. Los routers actuales cuentan con tecnología Beamforming, que ya se encarga de dirigir la señal de forma inteligente hacia los dispositivos conectados.

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Por eso, si tienes un router antiguo y una mala señal de wifi, todo lo que tienes que hacer es colocar latas de aluminio encima del router.

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