El Tren a las Nubes tiene canción oficial: una obra inédita grabada a 4.000 metros de altura

El tren y una producción que une patrimonio, música y paisajes salteños

La pieza cuenta con arreglos de "Colo" Vasconcellos y Martín Bonilla y reúne las voces de Patricia Pacheco, Agustina Vidal, Federico Maldonado y Emilio Jorge. Además, una decena de músicos aportó sonidos de violines, chelo, bandoneón, clarinete, bombo y guitarras. La dirección estuvo a cargo de Peyote Contenidos y la producción de Lenny Pane.

Embed - CANCION AL TREN A LAS NUBES

Durante la presentación, destacaron que la obra busca rescatar y proyectar el patrimonio cultural salteño a nivel internacional y que “refleja el trabajo diario por recuperar joyas culturales para que recorran el mundo, uniendo el arte local con la belleza de nuestros paisajes”.

El lanzamiento llega en un momento de gran visibilidad para este atractivo turístico, nacido en 1972 y basado en la histórica obra ferroviaria impulsada desde 1920 por el ingeniero español-húngaro Richard Maury. Hoy, el recorrido del tren combina tramos por la Ruta Nacional 51 y el tradicional viaje ferroviario que atraviesa la precordillera andina, integrando paisajes, cultura y comunidades de la región.