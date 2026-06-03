Cuando cae la noche sobre la Quebrada de Humahuaca, el paisaje cambia por completo. Las montañas se oscurecen, el silencio gana protagonismo y el cielo se convierte en un espectáculo. En ese escenario único, Jujuy volverá a ofrecer con su popular tren entre junio y septiembre una de las experiencias turísticas más originales del país: “Cielo en Movimiento”.
El tren más increíble de Argentina: viaje bajo las estrellas para divisar planetas y constelaciones andinas
Ponen en marcha “Cielo en Movimiento”, una propuesta que combina astronomía, gastronomía regional y paisajes nocturnos a bordo del Tren Solar de la Quebrada
La actividad se realiza a bordo del Tren Solar de la Quebrada, considerado el único tren planetario de Argentina por incorporar propuestas de astroturismo durante sus recorridos. Las nuevas salidas ya fueron confirmadas para junio, julio, agosto y septiembre, con cupos limitados y hasta con la posibilidad de adquirir los pasajes online en tres cuotas sin interés.
Durante el trayecto, especialistas acompañan a los pasajeros con explicaciones sobre astronomía y la cosmovisión andina, mientras el tren atraviesa algunos de los paisajes más emblemáticos del norte argentino. La experiencia también incluye observaciones con telescopios, actividades guiadas y propuestas gastronómicas con sabores típicos de la región.
La magia del tren y un observatorio sobre rieles en plena Quebrada de Humahuaca
Las condiciones naturales de la zona convierten a este recorrido en un escenario privilegiado para contemplar el cielo y sus maravillas. La altura y la escasa contaminación lumínica permiten observar con claridad la Vía Láctea, la Luna, la Cruz del Sur, Las Tres Marías (parte de la constelación de Orión), además de constelaciones australes, cúmulos estelares y distintos planetas visibles según la época del año.
Uno de los momentos destacados de la temporada será la salida especial prevista para el 27 de agosto, cuando los pasajeros podrán observar un eclipse lunar parcial desde la histórica Posta de Hornillos.
El Tren Solar de la Quebrada es el primer ferrocarril turístico impulsado íntegramente por energía solar y baterías de litio de América Latina. Su puesta en funcionamiento significó además el regreso del servicio ferroviario de pasajeros a la Quebrada de Humahuaca tras casi 30 años.
La formación conecta localidades como Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Posta de Hornillos, Maimará y Tilcara, ofreciendo una manera sustentable y silenciosa de recorrer uno de los paisajes más impactantes de la Argentina. Ahora, además, invita a mirar hacia arriba y descubrir el cielo andino como pocas veces puede hacerse.