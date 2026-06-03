El tren más increíble de Argentina: viaje bajo las estrellas para divisar planetas y constelaciones andinas

tren noche 2

La magia del tren y un observatorio sobre rieles en plena Quebrada de Humahuaca

Las condiciones naturales de la zona convierten a este recorrido en un escenario privilegiado para contemplar el cielo y sus maravillas. La altura y la escasa contaminación lumínica permiten observar con claridad la Vía Láctea, la Luna, la Cruz del Sur, Las Tres Marías (parte de la constelación de Orión), además de constelaciones australes, cúmulos estelares y distintos planetas visibles según la época del año.

Uno de los momentos destacados de la temporada será la salida especial prevista para el 27 de agosto, cuando los pasajeros podrán observar un eclipse lunar parcial desde la histórica Posta de Hornillos.

tren noche 3

El Tren Solar de la Quebrada es el primer ferrocarril turístico impulsado íntegramente por energía solar y baterías de litio de América Latina. Su puesta en funcionamiento significó además el regreso del servicio ferroviario de pasajeros a la Quebrada de Humahuaca tras casi 30 años.

La formación conecta localidades como Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Posta de Hornillos, Maimará y Tilcara, ofreciendo una manera sustentable y silenciosa de recorrer uno de los paisajes más impactantes de la Argentina. Ahora, además, invita a mirar hacia arriba y descubrir el cielo andino como pocas veces puede hacerse.