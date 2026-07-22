El mejor tren del mundo está en Sudamérica: la experiencia de ultralujo que redefine los viajes sobre rieles

En la competencia ferroviaria, el liderazgo peruano fue absoluto:

1° Puesto: Andean Explorer, consagrado como el mejor tren del planeta.

2° Puesto: Hiram Bingham, el icónico tren que conecta Cusco con Machu Picchu.

Este histórico "uno-dos" consolida a Perú en la cima del segmento de viajes de lujo sobre rieles y fortalece su posicionamiento internacional como destino premium.

Tres días de inmersión andina entre Arequipa, Cusco y el lago Titicaca

El itinerario del Andean Explorer propone una travesía de tres días y dos noches que une las ciudades de Arequipa y Cusco. A contramano del ritmo frenético del turismo tradicional, el convoy serpentea por los escenarios más deslumbrantes del altiplano peruano, atravesando llanuras infinitas, montañas majestuosas y comunidades donde la cultura ancestral se mantiene viva.

Uno de los hitos del recorrido ocurre al despuntar el alba frente al lago Titicaca. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, los pasajeros son testigos de uno de los cielos más diáfanos del continente, donde la inmensidad del paisaje dialoga con el silencio absoluto de la alta montaña.

Cultura viva e interacción local en la Isla de Taquile

La propuesta trasciende el coche cama de categoría: las excursiones en tierra forman parte de la identidad del viaje. Entre las paradas más destacadas sobresale la visita a la Isla de Taquile, en pleno lago Titicaca, donde los viajeros comparten momentos con las comunidades locales y conocen tradiciones milenarias preservadas durante generaciones.

Esta fusión entre confort, patrimonio y contacto genuino le otorga un valor diferencial al recorrido, convirtiendo cada escala en una experiencia de aprendizaje y transformación personal.

El sello Belmond y el respaldo del gigante LVMH

Detrás del éxito del Andean Explorer se encuentra Belmond, la legendaria marca especializada en hotelería y travesías ferroviarias de gran lujo. Desde 2019, la firma integra el portafolio del conglomerado francés Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), tras una operación valuada en cerca de 3.200 millones de dólares.

Gracias a esta integración, el tren superó la definición clásica de transporte para convertirse en un destino en sí mismo: un auténtico hotel boutique itinerante. Su consagración en 2026 como el mejor tren del mundo confirma que, en la era de los viajes enfocados en las experiencias, el verdadero lujo consiste en detenerse a disfrutar el camino.