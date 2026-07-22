Estalló la ventanilla del avión y fue expulsado al exterior: "Me salvó Dios y el cinturón de seguridad"

En resumen, Karovic sigue vivo por "Dios y el cinturón de seguridad".

Minutos de pánico y un rescate desesperado entre pasajeros

La desesperada lucha por salvarle la vida no vino de la tripulación, sino de quienes viajaban con él. Su esposa, Svetlana, que se encontraba tres filas más atrás, presenció la escena e corrió de inmediato para sujetarlo con fuerza de las piernas mientras la aeronave descendía en picada.

A la angustiada reacción de Svetlana se sumaron rápidamente otros pasajeros. Entre ellos, un ciudadano albanés tuvo un rol determinante: en el caos total, intentó sellar el hueco primero con una bolsa que fue succionada al instante, y luego con una valija que logró resistir la tracción del viento.

"Ningún tripulante ayudó. Fueron los pasajeros", enfatizó Svetlana al recordar a quienes impidieron que su marido fuera despedido por completo. "Le estaremos eternamente agradecidos a ese hombre" aseveró.

Por su parte, el abogado griego de la víctima, Vasilis Tsiaras, fustigó el accionar del personal de a bordo: "Todos coinciden en que la tripulación estaba paralizada por el shock y el miedo a que el avión se estrellara".

Ryanair defendió la actuación de sus empleados al asegurar que, tras la despresurización y la maniobra de descenso de emergencia, el personal asistió a Karovic, lo reubicó junto a su esposa y solicitó asistencia médica para el aterrizaje de emergencia en Tesalónica. No obstante, el abogado denunció que ni el empresario ni su familia recibieron apoyo directo ni contacto posterior por parte de la aerolínea. Quien sí recibió elogios unánimes fue el piloto, cuya rápida maniobra respetó los protocolos de seguridad y evitó una tragedia mayor.

Secuelas, temor a volver a volar y un consejo vital

Hoy Karovic enfrenta un delicado proceso de recuperación. Debe utilizar un cuello ortopédico durante al menos seis semanas mientras el equipo médico evalúa si requerirá intervención quirúrgica. Más allá de las heridas físicas, el impacto psicológico ha sido profundo para alguien que solía subir a un avión con frecuencia: ahora admite sentir pánico ante la idea de volar.

En medio del reclamo de una indemnización formal a la compañía -que hasta el momento solo le envió correos automáticos para reprogramar el pasaje-, el sobreviviente deja una advertencia clara para cualquiera que suba a un avión.

"Hay imágenes que vuelven: el ruido de la explosión, el caos... pero quiero recuperarme", reflexionó Karovic. "Siempre usen el cinturón de seguridad. No quiero que nadie pase por lo que yo pasé".