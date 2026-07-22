Italia lanza enormes bloques de hormigón al Mediterráneo para volver a competir con España

La obra, conocida como Nueva Diga Foranea de Génova, reemplazará la antigua barrera construida en 1930. El objetivo es proteger mejor al puerto del oleaje, permitir el ingreso seguro de megabuques y aumentar la capacidad operativa de una terminal clave para el comercio entre Europa, Asia y África.

Italia construye una gigantesca barrera de hormigón en el Mediterráneo para recibir los barcos más grandes del mundo

El proyecto de Italia consiste en construir una nueva barrera marítima mar adentro mediante la instalación de enormes cajones de hormigón sobre el lecho marino. Cada una de estas estructuras pesa miles de toneladas y debe colocarse con precisión a profundidades de hasta 50 metros, una operación considerada entre las más complejas de la ingeniería portuaria europea.