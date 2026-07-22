Italia lanza enormes bloques de hormigón al Mediterráneo para volver a competir con España

Frente al histórico puerto de Génova, Italia construye una de las mayores obras de ingeniería marítima de Europa. Con enormes bloques de hormigón instalados en el fondo del Mediterráneo, el país busca recuperar competitividad frente a los puertos de España.
La obra, conocida como Nueva Diga Foranea de Génova, reemplazará la antigua barrera construida en 1930. El objetivo es proteger mejor al puerto del oleaje, permitir el ingreso seguro de megabuques y aumentar la capacidad operativa de una terminal clave para el comercio entre Europa, Asia y África.
Italia construye una gigantesca barrera de hormigón en el Mediterráneo para recibir los barcos más grandes del mundo
El proyecto de Italia consiste en construir una nueva barrera marítima mar adentro mediante la instalación de enormes cajones de hormigón sobre el lecho marino. Cada una de estas estructuras pesa miles de toneladas y debe colocarse con precisión a profundidades de hasta 50 metros, una operación considerada entre las más complejas de la ingeniería portuaria europea.
La nueva infraestructura permitirá que Génova reciba buques portacontenedores de hasta 400 metros de eslora, un tamaño que representa el estándar del comercio marítimo actual. Hasta ahora, las limitaciones del puerto dificultaban la operación de este tipo de embarcaciones, lo que reducía su competitividad frente a puertos de España como Valencia, Algeciras o Barcelona.
¿Cómo será esta construcción?
La construcción de la Nueva Diga Foranea demandará una inversión superior a 1.300 millones de euros y, debido a la complejidad de las tareas submarinas, se prevé que finalice hacia 2030.
Entre las principales características de esta obra de Italia se destacan:
- Tendrá una extensión de 6,2 kilómetros.
- Estará formada por gigantescos cajones de hormigón de hasta 33 metros de altura, colocados a profundidades cercanas a los 50 metros.
- Reemplazará la antigua barrera del puerto de Génova para mejorar la seguridad y aumentar la capacidad operativa.
- El nuevo rompeolas estará ubicado unos 450 metros más alejado de la costa que el actual, lo que ampliará el espacio de maniobra dentro del puerto.
- Se utilizarán millones de toneladas de roca y materiales de relleno para crear la base sobre la que descansarán los cajones.
En pocas palabras
- Italia: Invierte en una obra portuaria para competir con España.
- Construcción: Lanza enormes bloques de hormigón al Mediterráneo.
- Objetivo: Recibir megabuques y aumentar la capacidad operativa del puerto de Génova.