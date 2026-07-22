Francia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años y marca un precedente en Europa

Siguiendo el ejemplo de Australia, las plataformas serán responsables de implementar sistemas de verificación de edad, un punto clave para garantizar el cumplimiento de la norma.

Je m’y étais engagé, c’est désormais voté : les réseaux sociaux seront interdits aux moins de 15 ans à la rentrée. Merci aux parlementaires. Au Conseil constitutionnel de statuer puis place à l’action pour rendre cette mesure concrète et protéger nos enfants en ligne. pic.twitter.com/jC79unxX67 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 21, 2026

Australia, el antecedente que impulsó la ola regulatoria

Australia fue el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a menores de 16 años en diciembre de 2025. Su legislación, considerada una de las más estrictas, obligó a las plataformas a verificar la edad de los usuarios y aplicar controles parentales reforzados.

Desde entonces, varios países han seguido el mismo camino, generando una ola global de regulaciones para proteger a los menores en entornos digitales.

Las plataformas serán responsables de implementar sistemas para comprobar la edad de los usuarios.

Europa avanza con restricciones similares

El anuncio francés se suma a una serie de iniciativas europeas:

Reino Unido : limitaciones más estrictas desde 2027, incluyendo un “toque de queda nocturno”.

: limitaciones más estrictas desde 2027, incluyendo un “toque de queda nocturno”. Eslovenia y Finlandia : proyectos para vetar redes a menores de 15 años.

: proyectos para vetar redes a menores de 15 años. Austria : propuesta para prohibir el acceso a menores de 14.

: propuesta para prohibir el acceso a menores de 14. Portugal : edad mínima fijada en 16.

: edad mínima fijada en 16. España : anteproyecto que eleva la edad mínima de 14 a 16 y exige control parental en nuevos dispositivos.

: anteproyecto que eleva la edad mínima de 14 a 16 y exige control parental en nuevos dispositivos. Grecia: prohibición para menores de 15 desde 2027 mediante una app estatal.

Fuera de la UE, Andorra, Noruega y Turquía también avanzaron con leyes que restringen el acceso de menores a redes sociales.

Asia-Pacífico: un bloque que endurece reglas

En la región Asia-Pacífico, varios países adoptaron medidas similares:

Emiratos Árabes Unidos : prohibición para menores de 15.

: prohibición para menores de 15. Nueva Zelanda : proyecto para vetar redes a menores de 16 con multas millonarias.

: proyecto para vetar redes a menores de 16 con multas millonarias. Indonesia : primera nación del sudeste asiático en prohibir redes a menores de 16.

: primera nación del sudeste asiático en prohibir redes a menores de 16. Malasia y Maldivas: restricciones para menores de 16 antes de 2026.

América también avanza con regulaciones

En Estados Unidos, Florida prohíbe redes a menores de 13 y exige autorización parental para adolescentes de 14 y 15. Nueva York aprobó la Ley SAFE, que limita funciones adictivas para menores de 18.

Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia y México también trabajan en proyectos para restringir el acceso de menores y reforzar controles parentales.

La decisión de Francia confirma una tendencia global: los países buscan limitar el acceso de los menores a redes sociales para reducir riesgos y mejorar la seguridad digital. Con la verificación de edad como eje central, la regulación abre un nuevo capítulo en la relación entre plataformas, gobiernos y usuarios jóvenes.