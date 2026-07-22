Francia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años y marca un precedente en Europa

Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años, siguiendo el modelo de Australia. La nueva ley, marca un giro en la protección digital de los menores y abre un debate global sobre regulación, verificación de edad y responsabilidad de las plataformas, informó EFE.
Francia veta las redes sociales para menores de 15 años
El Parlamento francés aprobó una ley, aprobada por amplia mayoría, que prohíbe a los menores de 15 años acceder a redes sociales, convirtiendo al país en el primero de la Unión Europea en aplicar una restricción de este alcance. La norma, ratificada con 279 votos a favor y 81 en contra, entrará en vigor con el inicio del próximo curso escolar.
La ley excluye de la prohibición a plataformas educativas, enciclopedias en línea y proyectos de código abierto. También amplía la restricción del uso de teléfonos móviles a los institutos, una medida que hasta ahora solo regía en primaria y secundaria.
Siguiendo el ejemplo de Australia, las plataformas serán responsables de implementar sistemas de verificación de edad, un punto clave para garantizar el cumplimiento de la norma.
Australia, el antecedente que impulsó la ola regulatoria
Australia fue el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a menores de 16 años en diciembre de 2025. Su legislación, considerada una de las más estrictas, obligó a las plataformas a verificar la edad de los usuarios y aplicar controles parentales reforzados.
Desde entonces, varios países han seguido el mismo camino, generando una ola global de regulaciones para proteger a los menores en entornos digitales.
Europa avanza con restricciones similares
El anuncio francés se suma a una serie de iniciativas europeas:
- Reino Unido: limitaciones más estrictas desde 2027, incluyendo un “toque de queda nocturno”.
- Eslovenia y Finlandia: proyectos para vetar redes a menores de 15 años.
- Austria: propuesta para prohibir el acceso a menores de 14.
- Portugal: edad mínima fijada en 16.
- España: anteproyecto que eleva la edad mínima de 14 a 16 y exige control parental en nuevos dispositivos.
- Grecia: prohibición para menores de 15 desde 2027 mediante una app estatal.
Fuera de la UE, Andorra, Noruega y Turquía también avanzaron con leyes que restringen el acceso de menores a redes sociales.
Asia-Pacífico: un bloque que endurece reglas
En la región Asia-Pacífico, varios países adoptaron medidas similares:
- Emiratos Árabes Unidos: prohibición para menores de 15.
- Nueva Zelanda: proyecto para vetar redes a menores de 16 con multas millonarias.
- Indonesia: primera nación del sudeste asiático en prohibir redes a menores de 16.
- Malasia y Maldivas: restricciones para menores de 16 antes de 2026.
América también avanza con regulaciones
En Estados Unidos, Florida prohíbe redes a menores de 13 y exige autorización parental para adolescentes de 14 y 15. Nueva York aprobó la Ley SAFE, que limita funciones adictivas para menores de 18.
Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia y México también trabajan en proyectos para restringir el acceso de menores y reforzar controles parentales.
La decisión de Francia confirma una tendencia global: los países buscan limitar el acceso de los menores a redes sociales para reducir riesgos y mejorar la seguridad digital. Con la verificación de edad como eje central, la regulación abre un nuevo capítulo en la relación entre plataformas, gobiernos y usuarios jóvenes.
En pocas palabras
- Francia prohíbe redes: El país vetó el acceso a redes sociales para menores de 15 años, siendo pionero en la UE.
- Verificación de edad: Las plataformas serán responsables de implementar sistemas para comprobar la edad de los usuarios.
- Tendencia global: Diversos países europeos y de otros continentes avanzan con regulaciones similares para proteger a menores online.