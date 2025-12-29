El experimento que mira el mundo: la prohibición de redes sociales para menores en Australia

Las plataformas de redes sociales, diseñadas para maximizar la permanencia de los usuarios, utilizan sistemas deliberadamente estimulantes y adictivos.

Su modelo de negocio se basa en captar cada vez más tiempo de atención para aumentar ingresos por publicidad y suscripciones, lo que deja en segundo plano la protección de los menores. La prohibición australiana desafía directamente este esquema.

Un experimento social que el mundo observa de cerca

El primer ministro Anthony Albanese calificó la iniciativa como uno de los cambios sociales y culturales más importantes en la historia reciente del país. Al comenzar las vacaciones de verano, instó a los menores a reemplazar el tiempo en redes sociales por actividades como practicar deportes, aprender un instrumento musical, leer o fortalecer los vínculos cara a cara.

Según Joseph A. Buckhalt el objetivo es claro: reducir problemas de salud mental, mejorar la calidad del sueño y disminuir otros efectos negativos asociados al uso temprano e intensivo de la tecnología. Sin embargo, el propio gobierno reconoce que los resultados no serán inmediatos y que será necesario al menos un año para evaluar el impacto real.

celulares niños Joseph A. Buckhalt, explica que el uso intensivo de teléfonos inteligentes se convirtió en una de las principales causas de la falta de sueño en niños y adolescentes.

Un estudio reciente publicado en Pediatrics, realizado por investigadores de la Universidad de Pensilvania, refuerza esta preocupación. El análisis de una muestra amplia de adolescentes tempranos mostró que quienes obtuvieron un teléfono inteligente a los 12 años presentaron mayores tasas de depresión, obesidad y menos horas de sueño adecuado que aquellos que accedieron más tarde.

Mientras tanto, otros países siguen de cerca lo que ocurre en Australia. Si la prohibición demuestra beneficios concretos para niños y adolescentes, podría marcar el inicio de una nueva era en la regulación de las redes sociales a nivel global.