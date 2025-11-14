Hoy, estar al tanto de lo que pasa en Estados Unidos y en Argentina es más simple que nunca gracias a las redes sociales. Para muchos argentinos y latinos que viven, viajan o planean instalarse en Estados Unidos, estas plataformas son una puerta directa a la información.
El crecimiento del consumo de noticias en redes sociales
Cómo cambió el consumo de noticias en redes sociales y cuáles son las plataformas favoritas para informarse en el día a día en Estados Unidos
Según el sitio Pewresearch, más de la mitad de los adultos de Estados Unidos (53%) reconoce que se informa al menos ocasionalmente a través de estas apps. Esa tendencia se mantiene firme y sigue transformando el consumo de noticias.
Facebook y YouTube: las favoritas en Estados Unidos
Entre todas las plataformas, Facebook y YouTube lideran claramente. El 38% de los adultos se informa regularmente en Facebook, mientras que el 35% lo hace en YouTube. Son espacios donde conviven noticias locales de Estados Unidos, contenido internacional y medios latinos que ayudan a no perder conexión con lo que pasa en casa.
Instagram y TikTok también crecen como fuentes de información: un 20% de los estadounidenses usa cada una para leer o ver noticias de manera habitual. Otras plataformas quedan más atrás, como X (12%), Reddit (9%) y WhatsApp (5%), aunque en ciertas comunidades, como la latina, WhatsApp sigue siendo clave para mantenerse en contacto y compartir información rápida.
Un dato a destacar: aunque algunas plataformas tienen menos usuarios, su impacto informativo es fuerte. Por ejemplo, el 57% de quienes usan X se informan allí, igual que el 55% de quienes usan Truth Social.
¿Quién consume noticias en cada red social?
Los hábitos cambian según la edad, la comunidad y hasta la política. Las mujeres prefieren Facebook, Instagram y TikTok, mientras que los hombres se inclinan por YouTube, X y Reddit. Los jóvenes son quienes más buscan noticias en TikTok e Instagram, dos apps donde el video domina.
Además, las comunidades negra, hispana y asiática en Estados Unidos utilizan más YouTube, Instagram y WhatsApp para informarse que los blancos. Los usuarios sin título universitario también recurren más a Facebook y TikTok.
En política, los demócratas usan más Instagram, TikTok y Reddit para informarse, aunque tanto demócratas como republicanos coinciden en el uso de YouTube como fuente de noticias diaria.
Fuente: https://www.pewresearch.org/