El crecimiento del consumo de noticias en redes sociales

Youtube 2.jpg El 38% de los adultos se informa regularmente en Facebook, mientras que el 35% lo hace en YouTube.

Instagram y TikTok también crecen como fuentes de información: un 20% de los estadounidenses usa cada una para leer o ver noticias de manera habitual. Otras plataformas quedan más atrás, como X (12%), Reddit (9%) y WhatsApp (5%), aunque en ciertas comunidades, como la latina, WhatsApp sigue siendo clave para mantenerse en contacto y compartir información rápida.

Un dato a destacar: aunque algunas plataformas tienen menos usuarios, su impacto informativo es fuerte. Por ejemplo, el 57% de quienes usan X se informan allí, igual que el 55% de quienes usan Truth Social.

¿Quién consume noticias en cada red social?

Los hábitos cambian según la edad, la comunidad y hasta la política. Las mujeres prefieren Facebook, Instagram y TikTok, mientras que los hombres se inclinan por YouTube, X y Reddit. Los jóvenes son quienes más buscan noticias en TikTok e Instagram, dos apps donde el video domina.

TikTok estados unidos casa blanca efe 1 Los jóvenes son quienes más buscan noticias en TikTok. Crédito: EFE/EPA/ Allison Dinner.

Además, las comunidades negra, hispana y asiática en Estados Unidos utilizan más YouTube, Instagram y WhatsApp para informarse que los blancos. Los usuarios sin título universitario también recurren más a Facebook y TikTok.

En política, los demócratas usan más Instagram, TikTok y Reddit para informarse, aunque tanto demócratas como republicanos coinciden en el uso de YouTube como fuente de noticias diaria.