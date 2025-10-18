Sindicatos denuncian a Donald Trump por vigilar redes sociales de inmigrantes en Estados Unidos

Tres sindicatos de trabajadores en Estados Unidos presentaron una demanda contra el Gobierno de Donald Trump, acusándolo de implementar un programa de vigilancia ideológica en redes sociales dirigido a inmigrantes con visado. Según la denuncia, el Ejecutivo usa inteligencia artificial (IA) para monitorear opiniones y “castigar” a quienes expresen posturas contrarias a sus políticas migratorias.
Tres sindicatos acusan al Gobierno de Donald Trump por usar IA para vigilar redes sociales de inmigrantes con visado en Estados Unidos
La acción judicial fue presentada por los sindicatos Trabajadores del Automóvil Unidos (UAW), Trabajadores de Comunicaciones de América (CWA) y la Federación Americana de Profesores (AFT) contra los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional, según confirmaron medios locales.
a demanda por espionaje digital y libertad de expresión
La organización Electronic Frontier Foundation (EFF) representa a los sindicatos y sostiene que el programa viola la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión, y la Ley de Procedimiento Administrativo.
De acuerdo con la EFF, “el programa usa IA y otras tecnologías para vigilar las cuentas de redes sociales de inmigrantes con visado, con el fin de identificar y castigar opiniones críticas hacia el Gobierno”.
Los demandantes solicitaron a un juez de Nueva York que suspenda el programa por considerar que ha “silenciado y asustado tanto a ciudadanos como a no ciudadanos”, afectando además la capacidad de los sindicatos para organizar a sus miembros.
Una encuesta interna reveló que el 80% de los miembros inmigrantes del UAW y el 40% del CWA modificaron su actividad en redes sociales tras conocer la existencia del monitoreo estatal.
IA, vigilancia masiva y migración en Estados Unidos
La abogada de la EFF Lisa Femia advirtió que las herramientas de inteligencia artificial permiten al Gobierno “analizar datos a una escala que nunca fue posible con la revisión humana”, y que esta capacidad de vigilancia genera un “efecto escalofriante sobre la libertad de expresión”.
El caso podría marcar un precedente en la protección de los derechos digitales y migratorios en Estados Unidos, en medio del endurecimiento de las políticas de inmigración bajo la administración de Donald Trump.
Fuente: AP News / EFE.