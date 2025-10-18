Sindicatos denuncian a Donald Trump por vigilar redes sociales de inmigrantes en Estados Unidos

De acuerdo con la EFF, “el programa usa IA y otras tecnologías para vigilar las cuentas de redes sociales de inmigrantes con visado, con el fin de identificar y castigar opiniones críticas hacia el Gobierno”.

Los demandantes solicitaron a un juez de Nueva York que suspenda el programa por considerar que ha “silenciado y asustado tanto a ciudadanos como a no ciudadanos”, afectando además la capacidad de los sindicatos para organizar a sus miembros.

Una encuesta interna reveló que el 80% de los miembros inmigrantes del UAW y el 40% del CWA modificaron su actividad en redes sociales tras conocer la existencia del monitoreo estatal.

IA, vigilancia masiva y migración en Estados Unidos

La abogada de la EFF Lisa Femia advirtió que las herramientas de inteligencia artificial permiten al Gobierno “analizar datos a una escala que nunca fue posible con la revisión humana”, y que esta capacidad de vigilancia genera un “efecto escalofriante sobre la libertad de expresión”.

El caso podría marcar un precedente en la protección de los derechos digitales y migratorios en Estados Unidos, en medio del endurecimiento de las políticas de inmigración bajo la administración de Donald Trump.