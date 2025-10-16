Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en Budapest para negociar el fin de la guerra en Ucrania

Según el mandatario, la conversación con Vladimir Putin fue “muy productiva” y ambos coincidieron en avanzar hacia “un gran paso por la paz”.

Budapest, nuevo escenario diplomático

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, celebró el anuncio y confirmó que su país está preparado para recibir a ambos líderes. “La reunión entre los presidentes estadounidense y ruso es una gran noticia para los amantes de la paz del mundo”, declaró en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PM_ViktorOrban/status/1978877428681363690&partner=&hide_thread=false The planned meeting between the American and Russian presidents is great news for the peace-loving people of the world. We are ready! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025

Además, Trump adelantó que antes del encuentro se realizará una reunión técnica de alto nivel entre asesores, en la que participará el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Los misiles Tomahawk, punto de tensión

Según el Kremlin, Vladimir Putin aprovechó la llamada para expresar su rechazo al posible envío de misiles Tomahawk a Ucrania, una propuesta que Donald Trump evalúa discutir este viernes con Zelenski en la Casa Blanca. Moscú advirtió que ese suministro representaría “un nuevo nivel de escalada” en el conflicto.

Trump, sin embargo, aseguró que su prioridad es alcanzar un acuerdo de paz global y que el reciente alto el fuego en Medio Oriente “podría servir de modelo” para acabar con la guerra en Europa del Este.