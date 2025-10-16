Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en Budapest para negociar el fin de la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Budapest, con el objetivo de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Aunque no dio una fecha exacta, adelantó que será “muy pronto” y que Hungría, ya se ofreció como sede oficial del encuentro, informó EFE.
Será la segunda reunión entre Trump y Putin desde el pasado 15 de agosto, cuando ambos se vieron en Alaska. El anuncio llegó tras una llamada telefónica entre ambos mandatarios, apenas un día antes del esperado encuentro del líder estadounidense con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.
“Nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, para ver si podemos poner fin a esta guerra ignominiosa entre Rusia y Ucrania”, escribió Donald Trump en su red Truth Social.
Según el mandatario, la conversación con Vladimir Putin fue “muy productiva” y ambos coincidieron en avanzar hacia “un gran paso por la paz”.
Budapest, nuevo escenario diplomático
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, celebró el anuncio y confirmó que su país está preparado para recibir a ambos líderes. “La reunión entre los presidentes estadounidense y ruso es una gran noticia para los amantes de la paz del mundo”, declaró en su cuenta de X.
Además, Trump adelantó que antes del encuentro se realizará una reunión técnica de alto nivel entre asesores, en la que participará el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Los misiles Tomahawk, punto de tensión
Según el Kremlin, Vladimir Putin aprovechó la llamada para expresar su rechazo al posible envío de misiles Tomahawk a Ucrania, una propuesta que Donald Trump evalúa discutir este viernes con Zelenski en la Casa Blanca. Moscú advirtió que ese suministro representaría “un nuevo nivel de escalada” en el conflicto.
Trump, sin embargo, aseguró que su prioridad es alcanzar un acuerdo de paz global y que el reciente alto el fuego en Medio Oriente “podría servir de modelo” para acabar con la guerra en Europa del Este.
Fuente: EFE, Reuters, declaraciones oficiales de la Casa Blanca y el Kremlin.