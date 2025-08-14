En una cumbre histórica, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, se encontrarán este viernes a las 11:30 hora local en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage, Alaska. El Kremlin confirmó que el principal objetivo será buscar soluciones para la crisis en Ucrania, informó EFE.
Vladimir Putin y Donald Trump se reúnen en Alaska para discutir la paz en Ucrania
Cumbre histórica en Alaska: Vladimir Putin y Donald Trump negocian la paz en Ucrania y el futuro de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos