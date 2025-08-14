Vladimir Putin y Donald Trump se reúnen en Alaska para discutir la paz en Ucrania

Durante la víspera, Vladimir Putin elogió los “enérgicos y sinceros” esfuerzos de Estados Unidos para poner fin al conflicto en Ucrania. Además de este tema central, se abordarán la paz y seguridad internacionales, así como la cooperación económica, un área que, según Moscú, aún no ha alcanzado su máximo potencial.

Lo que está en juego en Alaska

Medios rusos e internacionales señalan que la reunión cubrirá todo el espectro de la negociación de paz: desde cuestiones territoriales hasta un posible alto el fuego, ya sea aéreo o total. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido que Kiev no aceptará ningún acuerdo sin su consentimiento, postura respaldada por líderes europeos.

zelenski-papa.jpg Foto del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski publicada en su cuenta de X @ZelenskyyUa.

Al finalizar las conversaciones, Vladimir Putin y Donald Trump ofrecerán una rueda de prensa conjunta antes de que la delegación rusa abandone Estados Unidos. Este encuentro podría marcar un punto de inflexión en la diplomacia global y redefinir las relaciones entre Moscú y Washington.