Guerra Rusia-Ucrania

Vladimir Putin y Donald Trump se reúnen en Alaska para discutir la paz en Ucrania

Cumbre histórica en Alaska: Vladimir Putin y Donald Trump negocian la paz en Ucrania y el futuro de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder ruso, Vladimir Putin. Crédito: EFE/ EPA/JIM LO SCALZO / SPUTNIK POOL.

En una cumbre histórica, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, se encontrarán este viernes a las 11:30 hora local en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage, Alaska. El Kremlin confirmó que el principal objetivo será buscar soluciones para la crisis en Ucrania, informó EFE.

El encuentro comenzará con una reunión privada entre ambos mandatarios, seguida de un desayuno de trabajo con delegaciones compuestas por cinco altos funcionarios de cada país. La comitiva rusa incluirá a figuras clave como el canciller Serguéi Lavrov, el ministro de Defensa Andréi Beloúsov y el de Finanzas Antón Siluánov.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin y el canciller Serguéi Lavrov, estará dentro de la comitiva rusa.

Estados Unidos y Rusia: negociaciones clave en un lugar simbólico

Según el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, la elección de Alaska no es casual. Cerca de la base militar se encuentra un cementerio donde descansan once militares soviéticos y estadounidenses que murieron entre 1942 y 1945, en plena cooperación bélica contra la Alemania nazi y Japón. Esta ubicación refuerza el simbolismo del encuentro, justo en el 80 aniversario de la victoria aliada.

Durante la víspera, Vladimir Putin elogió los “enérgicos y sinceros” esfuerzos de Estados Unidos para poner fin al conflicto en Ucrania. Además de este tema central, se abordarán la paz y seguridad internacionales, así como la cooperación económica, un área que, según Moscú, aún no ha alcanzado su máximo potencial.

Lo que está en juego en Alaska

Medios rusos e internacionales señalan que la reunión cubrirá todo el espectro de la negociación de paz: desde cuestiones territoriales hasta un posible alto el fuego, ya sea aéreo o total. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha advertido que Kiev no aceptará ningún acuerdo sin su consentimiento, postura respaldada por líderes europeos.

Foto del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski publicada en su cuenta de X @ZelenskyyUa.

Al finalizar las conversaciones, Vladimir Putin y Donald Trump ofrecerán una rueda de prensa conjunta antes de que la delegación rusa abandone Estados Unidos. Este encuentro podría marcar un punto de inflexión en la diplomacia global y redefinir las relaciones entre Moscú y Washington.

