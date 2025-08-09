Volodimir Zelenski critica reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin

Subrayó que Rusia debe poner fin a la guerra porque es quien la inició y la prolonga, y rechazó ceder cualquier territorio ocupado. Esto incluye Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. “La respuesta a la cuestión territorial ya está en la Constitución de Ucrania. Nadie podrá desviarse de esto. Los ucranianos no regalarán su territorio al ocupante”, afirmó con firmeza.

Apertura al diálogo, pero sin condiciones impuestas por Moscú

El presidente ucraniano expresó su disposición a trabajar con Donald Trump y otros socios internacionales para lograr una paz “real y duradera” que no dependa de los intereses de Moscú.

La reunión en Alaska fue confirmada por el Kremlin y la Casa Blanca, y surge después de la visita del enviado estadounidense Steve Witkoff a Moscú. Este viaje se produjo justo antes de que venciera el ultimátum de Trump para que Rusia tomara medidas para poner fin a la guerra, bajo la amenaza de nuevas sanciones.

Con la diplomacia en un punto crítico, Zelenski reafirma que el futuro de Ucrania no puede decidirse sin su voz en la mesa. El mensaje es claro: cualquier negociación que ignore a Kiev no traerá una paz estable para la región.