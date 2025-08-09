Inicio Mundo Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski critica reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin

Zelenski rechaza cualquier pacto entre Trump y Putin que excluya a Ucrania. Zelenski dice que el futuro de Ucrania no puede decidirse sin su voz en la mesa

Por Jimena Díaz [email protected]
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. 

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió que cualquier acuerdo entre Donald Trump y Vladimir Putin que se realice sin la participación ucraniana “nace muerto” y es contrario a la paz. La declaración llegó tras confirmarse que los líderes de Estados Unidos y Rusia se reunirán el próximo 15 de agosto en Alaska.

Según informa EFE, en un mensaje en inglés publicado en X, Zelenski insistió en que “todos necesitamos una paz real y genuina, una paz que la gente respete”. El mandatario había pedido participar en cualquier cumbre que busque poner fin al conflicto, junto con la presencia de líderes europeos.

Rechazo a concesiones territoriales a Rusia

Zelenski hizo referencia a filtraciones que indican que Donald Trump podría proponer a Vladimir Putin congelar la guerra a cambio de levantar las sanciones contra Rusia. El líder ucraniano fue claro: “No vamos a recompensar a Rusia por lo que ha perpetrado”.

Subrayó que Rusia debe poner fin a la guerra porque es quien la inició y la prolonga, y rechazó ceder cualquier territorio ocupado. Esto incluye Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. “La respuesta a la cuestión territorial ya está en la Constitución de Ucrania. Nadie podrá desviarse de esto. Los ucranianos no regalarán su territorio al ocupante”, afirmó con firmeza.

Apertura al diálogo, pero sin condiciones impuestas por Moscú

El presidente ucraniano expresó su disposición a trabajar con Donald Trump y otros socios internacionales para lograr una paz “real y duradera” que no dependa de los intereses de Moscú.

La reunión en Alaska fue confirmada por el Kremlin y la Casa Blanca, y surge después de la visita del enviado estadounidense Steve Witkoff a Moscú. Este viaje se produjo justo antes de que venciera el ultimátum de Trump para que Rusia tomara medidas para poner fin a la guerra, bajo la amenaza de nuevas sanciones.

Con la diplomacia en un punto crítico, Zelenski reafirma que el futuro de Ucrania no puede decidirse sin su voz en la mesa. El mensaje es claro: cualquier negociación que ignore a Kiev no traerá una paz estable para la región.

