Ataque "sin justificación" de Rusia a Ucrania deja 22 muertos: la acusación de Zelenski

infraestructura El presidente ucraniano denunció que Rusia atacó objetivos civiles. Foto: captura de pantalla

“Fue un ataque con bombas aéreas guiadas que apuntó directamente a la infraestructura civil de la ciudad. Los rusos no muestran moderación al destruir la vida humana”, afirmó.

Fuerzas rusas también atacaron Dnipró por la tarde y mataron a cuatro personas, según confirmó Zelenski.

Rusia bombardeó sin piedad

En Kramatorsk, en la región de Donetsk, bombas aéreas rusas golpearon el centro de la ciudad. Informes iniciales indicaron la muerte de cinco personas, pero las autoridades actualizaron luego la cifra de fallecidos a seis. Al menos otras 13 personas resultaron heridas mientras las operaciones de rescate continuaban.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZelenskyyUa/status/2051726957457420597&partner=&hide_thread=false Seven people are currently in hospitals after being injured in the Russian strike on Zaporizhzhia, while some others are still undergoing the necessary medical examinations. A total of 37 people have been affected. It was a guided aerial bomb attack that directly targeted the… pic.twitter.com/TZG0rafZ8x — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) May 5, 2026

“No pasa ni un solo día sin tales ataques rusos contra nuestras ciudades y pueblos”, escribió Zelenski. “Resulta esencial que Rusia termine esta guerra por la fuerza. Necesitamos silencio ante tales ataques y ante todos los demás cada día, no solo por unas pocas horas de 'celebraciones'. La vida requiere protección”, añadió.