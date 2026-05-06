Ataque "sin justificación" de Rusia a Ucrania deja 22 muertos: la acusación de Zelenski

Rusia atacó sin piedad este marte, con bombardeos que mataron a 22 personas en ciudades de toda Ucrania. El presidente de ese país, Volodimir Zelenski, condenó el "cinismo absoluto" de Moscú, por lanzar ataques fatales mientras su país buscaba una tregua para realizar su desfile patriótico del 9 de mayo.
Los ataques contra Zaporiyia, Kramatorsk y Dnipró ocurrieron horas antes de un alto el fuego que propuso Ucrania.
"Sin justificación"
En Zaporiyia, ciudad del sur cerca de la línea de frente, murieron 12 personas en lo que Zelenski describió como un ataque con bombas aéreas guiadas con "absolutamente ninguna justificación militar". Siete personas permanecen hospitalizadas, mientras que el suceso afectó a 37 personas en total.
“Fue un ataque con bombas aéreas guiadas que apuntó directamente a la infraestructura civil de la ciudad. Los rusos no muestran moderación al destruir la vida humana”, afirmó.
Fuerzas rusas también atacaron Dnipró por la tarde y mataron a cuatro personas, según confirmó Zelenski.
Rusia bombardeó sin piedad
En Kramatorsk, en la región de Donetsk, bombas aéreas rusas golpearon el centro de la ciudad. Informes iniciales indicaron la muerte de cinco personas, pero las autoridades actualizaron luego la cifra de fallecidos a seis. Al menos otras 13 personas resultaron heridas mientras las operaciones de rescate continuaban.
“No pasa ni un solo día sin tales ataques rusos contra nuestras ciudades y pueblos”, escribió Zelenski. “Resulta esencial que Rusia termine esta guerra por la fuerza. Necesitamos silencio ante tales ataques y ante todos los demás cada día, no solo por unas pocas horas de 'celebraciones'. La vida requiere protección”, añadió.