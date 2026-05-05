La mayor plataforma petrolera del mundo: una infraestructura de 200.000 toneladas que opera a 14.000 metros

El frío extremo, el hielo en movimiento y las tormentas constantes forman parte de su rutina. Desde su base de acero, profundamente anclada, esta plataforma permite perforaciones que alcanzan más de 14.000 metros bajo la superficie. Allí, esta infraestructura sostiene la extracción continua de petróleo, combinando precisión técnica con una resistencia casi obstinada.

plataforma Berkut (2)

Cómo es esta mega infraestructura

Desde su puesta en marcha a comienzos del verano de 2014, la Berkut platform se consolidó como una muestra clara de hasta dónde puede llegar la ingeniería petrolera. Esta infraestructura alcanza los 105 metros de largo y 60 de ancho, mientras que su altura supera los 144 metros si se considera la parte que permanece bajo el agua.

Solo la estructura de esta infraestructura superior ya supera las 42.000 toneladas, aportando a un peso total que sobrepasa las 200.000. Impulsada inicialmente por consorcios como Rosneft, ExxonMobil, SODECO y ONGC Videsh, fue concebida para explotar los recursos del campo Arkutum-Dagi.

Desde la propia Berkut platform se proyecta la perforación de 45 pozos, con un caudal máximo diario que puede alcanzar las 12.000 toneladas. Esa capacidad se traduce en una producción anual estimada de 4,5 millones de toneladas de petróleo.

El plan contempla 28 pozos productores, 16 destinados a la inyección de agua y uno de reinyección de recortes, en un equilibrio técnico que sostiene todo el sistema. Esta infraestructura se ubica a 25 kilómetros de la costa, en una zona donde el mar apenas alcanza los 25 metros de profundidad, un punto preciso donde la ingeniería y el territorio se encuentran.