Corea del Sur impulsa una revolución en América Latina con el Tibi, la construcción del primer tren eléctrico en este país

Corea del Sur impulsa una revolución en América Latina con el Tibi, la construcción del primer tren eléctrico de este país

El Tibi es el proyecto del tren eléctrico metropolitano de Costa Rica, impulsado para modernizar el transporte público en el Gran Área Metropolitana (GAM). La iniciativa contempla una inversión cercana a los 800 millones de dólares y apunta a movilizar a más de 100.000 pasajeros diarios, reduciendo la congestión vial y las emisiones en una de las zonas más transitadas de este país de América Latina.

El sistema proyecta cerca de 51 kilómetros de red ferroviaria, con conexión entre ciudades como San José, Heredia, Alajuela y Cartago, mediante trenes 100% eléctricos y estaciones de alta capacidad. El plan también incorpora cooperación internacional, incluyendo asesoría tecnológica de Corea del Sur.

Tren Costa Rica (3)

La alianza entre Corea del Sur y Costa Rica

Para el gobierno de Corea del Sur, este proyecto va mucho más allá de una simple obra de infraestructura. Se trata de una vitrina tecnológica instalada en América Latina. La implementación del primer tren 100% eléctrico en Centroamérica no solo marca un hito en movilidad sostenible, sino que también abre la puerta para que empresas estatales y privadas surcoreanas se posicionen como actores clave en futuras licitaciones ferroviarias en la región.

En ese contexto, la cooperación se estructura en varios niveles concretos:

Fondos de cooperación internacional: Corea del Sur canaliza recursos financieros y asistencia técnica a través de fondos fiduciarios administrados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), lo que permite viabilizar la ejecución del proyecto.

canaliza recursos financieros y asistencia técnica a través de fondos fiduciarios administrados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), lo que permite viabilizar la ejecución del proyecto. Diseño del material rodante: los 28 trenes eléctricos previstos se desarrollan bajo estándares inspirados en la tecnología ferroviaria surcoreana, destacando su eficiencia energética y sistemas de tracción avanzada.

eléctricos previstos se desarrollan bajo estándares inspirados en la tecnología ferroviaria surcoreana, destacando su eficiencia energética y sistemas de tracción avanzada. Ingeniería y transferencia de conocimiento: Corea del Sur entrega apoyo técnico clave para el diseño de la vía doble de 51 kilómetros y la planificación estratégica de las 30 estaciones del sistema.

entrega apoyo técnico clave para el diseño de la vía doble de 51 kilómetros y la planificación estratégica de las 30 estaciones del sistema. Sistemas de gestión digital: también aporta el know-how en software de operación, permitiendo controlar frecuencias de paso cada 10 minutos e integrar el sistema con buses y ciclovías para una movilidad intermodal más eficiente.