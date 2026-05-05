5 cosas que tienes en casa y atraen miseria al hogar

Te cuento un poco sobre esta creencia asiatica, sobre las cosas que atraen miseria a la casa y te dejo una lista de soluciones y objetos positivos para el hogar.

¿Qué es el Feng Shui y por qué es importante para la casa?

Esta antigua practica llamada Feng Shui proviene de China. Estas palabras se traducen como "viento y agua".

El Feng Shui busca armonizar los espacios interiores, la casa, una oficina o un local en el que pasamos tempo, para optimizar el flujo de energia positiva.

Piedras en equilibrio El Feng Shui es una práctica antigua china.

Generalmente, esta distribución y orden de los objetos por la casa se utiliza para mejorar la salud, atraer prosperidad, mejorar las relaciones y buscar el bienestar general dentro de los espacios a través de la energía.

El Feng Shui utiliza la interacción entre los elementos madera, tierra, metal, agua y fuego para lograr una estabilidad de la energía dentro del hogar.

Objetos de casa que atraen miseria

De acuerdo con esta práctica china, existen algunos objetos comunes de casa que podían estar frenando el flujo de energía positiva dentro del hogar.

El Feng Shui establece que son varias estas cosas, pero hoy te comparto 5 de ellas que probablemente tienes en tu hogar.

La existencia o mala distribución de estas cosas puede generar que las cosas te cuesten más, que los proyectos no avancen y que tu energía esté estancada.

flor marchita y plato roto Estos objetos estancan la energía de la casa.

Tener en la casa objetos rotos como platos, electrodomesticos que no funcionan, muebles que se pueden caer en cualquier momento, cables dañados u objetos que ya no sirven, produce estancamiento. El Feng Shui recomienda no acumular lo que ya no sirve. Los objetos que tienes en casa y ya no te gustan, como un adorno o un cuadro, también dañan el flujo de energía. Otro error muy común es tener en la casa rejoles parados, sin pilas o rotos. Esto en el Feng Shui es un símbolo de que el tiempo está detenido y tu avance también. Los frascos vacíos sin alimentos o sin contenido pueden atraer escasez al hogar. Finalmente, las plantas muertas, marchitas o secas, son un símbolo de energia muerta. Para el Feng Shui, lo que no vive no fluye.

Las plantas frescas, los espejos para ampliar la luz, los amuletos, los cuarzos, la limpieza y la buena distribución de los muebles son positivos para la casa.