Por qué se debe colocar una toalla en la parte de abajo de la puerta: truco casero efectivo

Uno de los remedios domésticos que ha ganado popularidad en redes sociales y foros de hogar es el uso de toallas en la base de la puerta. Aunque puede parecer algo menor, lo cierto es que este truco casero puede ser efectivo en distintos sentidos.
La razón principal para colocar una toalla enrollada bajo la puerta es el control de la temperatura. Las viviendas, especialmente aquellas con algunos años de antigüedad, pueden tener serias dificultades en este sentido.
Por qué se debe colocar una toalla en la base de las puertas de casa
En verano, el efecto es el mismo con el aire acondicionado: al sellar la entrada de aire caliente, el motor de tus electrodomésticos trabaja con menor intensidad para mantener el frío.
El hueco bajo la puerta principal es, técnicamente, una alfombra roja para pequeñas plagas como hormigas, arañas o incluso cucarachas. A través de la toalla, puedes evitarlas y evitarte un dolor de cabeza.
Como si todo fuera poco, tienes que saber que la toalla actúa como un filtro básico que impide la circulación de humos y aromas desagradables hacia el interior de tu casa, manteniendo el hogar más limpio.
Finalmente, el aislamiento acústico y lumínico es otro de los grandes beneficios. De esta forma, puedes ver que no es necesario invertir en reformas costosas para estar más cómodo en tu casa. ¿Estás listo para realizar este truco casero?
Consejos para hacer este truco casero
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Selección del material adecuado: es fundamental elegir una de tus toallas que sea de algodón grueso y denso.
Medición del espacio: antes de hacerlo, asegúrate de que la toalla sea al menos 10 centímetros más larga que el ancho total de la puerta.
Creación del rulo hermético: no basta con doblar la tela de forma simple; debes extenderla sobre una superficie plana y enrollarla de manera muy apretada hasta formar un cilindro compacto.
Opción de versión permanente: para una solución más estética en tu casa, puedes introducir la toalla (o relleno como arroz o arena) dentro de una media larga o funda de tela.