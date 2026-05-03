Por qué se debe colocar una toalla en la parte de abajo de la puerta: truco casero efectivo

Por qué se debe colocar una toalla en la base de las puertas de casa

En verano, el efecto es el mismo con el aire acondicionado: al sellar la entrada de aire caliente, el motor de tus electrodomésticos trabaja con menor intensidad para mantener el frío.

El hueco bajo la puerta principal es, técnicamente, una alfombra roja para pequeñas plagas como hormigas, arañas o incluso cucarachas. A través de la toalla, puedes evitarlas y evitarte un dolor de cabeza.

Toallas Más allá de la higiene: puedes darle otro uso a las toallas en casa.

Como si todo fuera poco, tienes que saber que la toalla actúa como un filtro básico que impide la circulación de humos y aromas desagradables hacia el interior de tu casa, manteniendo el hogar más limpio.

Finalmente, el aislamiento acústico y lumínico es otro de los grandes beneficios. De esta forma, puedes ver que no es necesario invertir en reformas costosas para estar más cómodo en tu casa. ¿Estás listo para realizar este truco casero?

Consejos para hacer este truco casero