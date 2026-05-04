De la tragedia al altar: la mujer que se casó con el hombre que le desfiguró el rostro con ácido

La mujer que se casó con el hombre que le desfiguró el rostro

El ataque le dejó secuelas permanentes. La mujer perdió la visión de un ojo, quedó con apenas un 30% de capacidad visual en el otro y tuvo que someterse a cirugías reconstructivas sumamente dolorosas para recuperar parte de su fisonomía.

Por el violento, hecho, la justicia actuó y condenó a Çelik a 13 años y medio de prisión, una pena que muchos consideraron insuficiente dada la gravedad de las lesiones.

Sin embargo, mientras el agresor cumplía su condena, comenzó una manipulación emocional a través de cartas de arrepentimiento. Berfin, en un acto que ha sido analizado como un posible caso de Síndrome de Estocolmo, decidió retirar la denuncia y los cargos en su contra.

casamiento, historia Contra todo pronóstico, la mujer terminó casándose con su agresor.

Gracias a cambios legislativos recientes y beneficios por la pandemia, el agresor salió en libertad condicional mucho antes de lo previsto. Lejos de alejarse, el hombre le propuso matrimonio y, para sorpresa de todo el mundo, la mujer aceptó.

La decepción de la familia

Finalmente, y en algo que pocos pueden creer, la boda de esta mujer con su violento agresor se llevó a cabo en una ceremonia civil discreta, con fotos que se volvieron virales en cuestión de horas.

"Ella traicionó a su familia. Luchamos por ella durante años y ahora se casa con el monstruo que la destruyó", declaró el padre de la mujer, que se enteró de la noticia, para colmo, por los medios de comunicación.