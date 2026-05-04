El nuevo mapa del Aconcagua: 12 empresas compiten por servicios de élite por 20 años

Aconcagua Visión SRL

Lanko Altas Montañas

South Face SAS

Backpack Logística SA

Aconcagua Expediciones SA

Víctor Hugo Herrera (Mallku)

Zurbriggen 6.962 SAS

Andesport SAS

Helicopter AR SA

Aconcagua MG SA

Fernando Grajales Expeditions SA

Juan Antonio Herrera

cumbre por la paz aconcagua 6 El Gobierno de Mendoza lanzó una licitación pública nacional para concesionar servicios en el Parque Provincial Aconcagua. Foto: Acuvema

“Esperamos avanzar rápidamente en las definiciones para adjudicar a quienes cumplan con los requisitos y encarar la próxima temporada con mayor previsibilidad y certezas”, explicó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Aconcagua en juego: los servicios de alta gama que piensa el Gobierno

Los servicios a concesionar comprenden actividades de apoyo al ascenso y trekking, como alojamiento, gastronomía, sanitarios, comunicaciones, logística de cargas y guías habilitados, todos bajo criterios de sustentabilidad.

Cada oferente presentó un plan ambiental y logístico integral, que incluye gestión de residuos, uso eficiente del agua, incorporación de energías renovables y protección de ecosistemas sensibles.

El nuevo mapa prevé concesiones por 20 años para mejorar la calidad de los servicios, fortalecer el control estatal y garantizar la conservación del Aconcagua.

Uno de los ejes centrales de la licitación son los servicios en los campamentos. Allí se incluye la provisión de comida, con menús variados y de alto valor calórico, adaptados también a dietas especiales como vegetarianas, veganas o para personas celíacas.

En cuanto al alojamiento, se prevé el uso de domos geodésicos u otras estructuras resistentes al clima de alta montaña, con aislamiento adecuado y mantenimiento permanente.

parque provincial aconcagua campamento El pliego de la licitación del Aconcagua prevé el uso de domos geodésicos u otras estructuras resistentes al clima de alta montaña. Foto: Atilio Spinello/ El Siete

El pliego también contempla la instalación de baños secos o húmedos gratuitos para todos los visitantes, incluso aquellos que no contraten otros servicios. A esto se suman prestaciones de conectividad, como internet y telefonía satelital, y la gestión integral de residuos, incluyendo la evacuación tanto de desechos domésticos como de materia fecal.

La licitación incluye el transporte de carga, que podrá realizarse mediante mulas, helicópteros u otros sistemas habilitados. También se prevé el servicio de porteadores para trasladar equipos hasta los campamentos, así como la guardería de pertenencias de los montañistas.

En paralelo, se contempla la provisión de guías de montaña, tanto para ascensos como para trekking.

En tanto que también se incorporan servicios complementarios como el alquiler de equipamiento de alta gama, duchas con sistemas sustentables y propuestas gastronómicas más livianas como cafetería, bar o comidas rápidas.

El mapa del Aconcagua: las zonas a licitar

La licitación de servicios en el Aconcagua no abarca todo el predio, sino áreas estratégicas en las que se concentra la actividad de montañistas.

campamento confluencia aconcagua La localización del campamento Confluencia, en el Parque Provincial Aconcagua.

En un primer grupo aparecen los campamentos de aproximación, que son las paradas previas al ascenso y puntos clave para el trekking: Confluencia, Pampa de Leñas y Casa de Piedra -este último con una reubicación prevista-.

En el segundo bloque están los campamentos base, es decir, los principales centros de operaciones en la montaña: Plaza de Mulas y Plaza Argentina. Estas dos zonas también con posibilidad de un corrimiento progresivo.

Los campamentos de altura, en tanto, quedaron fuera de la licitación. Lo mismo sucedió con otros sectores operativos del parque Aconcagua como áreas destinadas a helipuerto, servicios médicos, servicio aéreo y puestos de guardaparques.