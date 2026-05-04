El nuevo mapa del Aconcagua: 12 empresas compiten por servicios de élite por 20 años

La mayoría son viejos conocidos. Trabajan en el Parque Provincial Aconcagua desde hace 30 o 40 años, pero bajo permisos precarios o autorizaciones provisorias. Ahora, presentaron formalmente sus ofertas para brindar servicios de alta gama. La última palabra la tendrá el Gobierno, que entró en una etapa de análisis técnico, económico y legal de las propuestas.
En total, son 12 las empresas que se presentaron para optimizar la calidad de los servicios y elevar la protección ambiental en el Aconcagua.
Las firmas que presentaron sus ofertas son:
- Aconcagua Visión SRL
- Lanko Altas Montañas
- South Face SAS
- Backpack Logística SA
- Aconcagua Expediciones SA
- Víctor Hugo Herrera (Mallku)
- Zurbriggen 6.962 SAS
- Andesport SAS
- Helicopter AR SA
- Aconcagua MG SA
- Fernando Grajales Expeditions SA
- Juan Antonio Herrera
“Esperamos avanzar rápidamente en las definiciones para adjudicar a quienes cumplan con los requisitos y encarar la próxima temporada con mayor previsibilidad y certezas”, explicó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.
Aconcagua en juego: los servicios de alta gama que piensa el Gobierno
Los servicios a concesionar comprenden actividades de apoyo al ascenso y trekking, como alojamiento, gastronomía, sanitarios, comunicaciones, logística de cargas y guías habilitados, todos bajo criterios de sustentabilidad.
Cada oferente presentó un plan ambiental y logístico integral, que incluye gestión de residuos, uso eficiente del agua, incorporación de energías renovables y protección de ecosistemas sensibles.
El nuevo mapa prevé concesiones por 20 años para mejorar la calidad de los servicios, fortalecer el control estatal y garantizar la conservación del Aconcagua.
Uno de los ejes centrales de la licitación son los servicios en los campamentos. Allí se incluye la provisión de comida, con menús variados y de alto valor calórico, adaptados también a dietas especiales como vegetarianas, veganas o para personas celíacas.
En cuanto al alojamiento, se prevé el uso de domos geodésicos u otras estructuras resistentes al clima de alta montaña, con aislamiento adecuado y mantenimiento permanente.
El pliego también contempla la instalación de baños secos o húmedos gratuitos para todos los visitantes, incluso aquellos que no contraten otros servicios. A esto se suman prestaciones de conectividad, como internet y telefonía satelital, y la gestión integral de residuos, incluyendo la evacuación tanto de desechos domésticos como de materia fecal.
La licitación incluye el transporte de carga, que podrá realizarse mediante mulas, helicópteros u otros sistemas habilitados. También se prevé el servicio de porteadores para trasladar equipos hasta los campamentos, así como la guardería de pertenencias de los montañistas.
En paralelo, se contempla la provisión de guías de montaña, tanto para ascensos como para trekking.
En tanto que también se incorporan servicios complementarios como el alquiler de equipamiento de alta gama, duchas con sistemas sustentables y propuestas gastronómicas más livianas como cafetería, bar o comidas rápidas.
El mapa del Aconcagua: las zonas a licitar
La licitación de servicios en el Aconcagua no abarca todo el predio, sino áreas estratégicas en las que se concentra la actividad de montañistas.
En un primer grupo aparecen los campamentos de aproximación, que son las paradas previas al ascenso y puntos clave para el trekking: Confluencia, Pampa de Leñas y Casa de Piedra -este último con una reubicación prevista-.
En el segundo bloque están los campamentos base, es decir, los principales centros de operaciones en la montaña: Plaza de Mulas y Plaza Argentina. Estas dos zonas también con posibilidad de un corrimiento progresivo.
Los campamentos de altura, en tanto, quedaron fuera de la licitación. Lo mismo sucedió con otros sectores operativos del parque Aconcagua como áreas destinadas a helipuerto, servicios médicos, servicio aéreo y puestos de guardaparques.