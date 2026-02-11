El nuevo mapa del Aconcagua, con servicios de elite y concesiones por 20 años

Mientras la temporada de ascenso entra en su tramo final, los empresarios interesados en quedarse con la operación de servicios en el Aconcagua ya pueden adentrarse en el pliego, revisar las condiciones, evacuar dudas y preparar sus propuestas. El 30 de marzo será la fecha clave: ese día se abrirán las ofertas y se conocerán los nombres de las firmas que competirán por la explotación turística de los predios ubicados en sectores específicos del Parque.

Aconcagua en juego: el mapa de alta gama que piensa el Gobierno

No cualquiera llega a Confluencia. El que lo hace, siente realmente que está “adentro” del Aconcagua. El sol pega fuerte y la temperatura se desploma tanto en invierno como en verano. El campamento es un pequeño poblado solo para amantes de la montaña.

campamento confluencia aconcagua La localización del campamento Confluencia, en el Parque Provincial Aconcagua.

En Pampa de Leñas se empieza a sentir el peso real de la travesía. Las mulas acompañan. Las mochilas ya se marcan en los hombros. Es allí donde muchos acomodan sus ideas pensando en lo que viene.

campamento pampa de las leñas aconcagua El campamento de aproximación Pampa de Leñas, en el Parque Provincial Aconcagua.

En Casa de Piedra el paisaje se vuelve más solitario. Se duerme poco y se piensa mucho.

nueva localizacion casa de piedra aconcagua La nueva ubicación de Casa de Piedra, campamento de aproximación en el Parque Provincial Aconcagua.

Pasando los 4.000 metros de altura se encuentran Plaza de Mulas y Plaza Argentina, campamentos base en los que la montaña domina todo. La cumbre parece alcanzable.

plaza de mulas actual y futuro aconcagua En Plaza de Mulas, los prestadores ocupan una superficie de 52.000 m2 (a la izquierda). Este campamento del Aconcagua será trasladado paulatinamente (a la derecha).

En cada uno de esos puntos del mapa del Aconcagua se descansa, se come, se aclimata y se toman decisiones clave. Por eso, hacerlo bajo estándares de alta gama, ayuda.

Los servicios licitados no están orientados al turismo masivo sino a ese especializado, que se enfrenta a los desafíos extremos que plantea el Aconcagua año tras año.

Los pliegos que publicó el Gobierno prevén un traslado paulatino de los campamentos actuales de Plaza de Mulas, Plaza Argentina y Casa de Piedra hacia nuevas localizaciones.

nueva localizacion plaza argentina aconcagua La nueva localización que prevé el pliego para Plaza Argentina, en el Parque Provincial Aconcagua.

Del plato caliente al porteador, los servicios a concesionar en el Aconcagua

Un plato caliente y alto en calorías después de un día de ascenso, o un baño disponible aunque el andinista no haya contratado servicios con ninguna empresa, pueden convertirse en necesidades esenciales en medio del Aconcagua. Detrás de esas acciones simples hay un sistema completo de servicios que el Gobierno busca reorganizar y mejorar para que sea sostenible en el tiempo.

La nueva licitación define quiénes operarán la cocina, los domos y los sanitarios. En cada campamento será obligatorio ofrecer menús variados y opciones para veganos, vegetarianos y celíacos. El alojamiento deberá ser de una categoría superior a los actuales; resistir -por lógica- las condiciones climáticas extremas, contar con piso aislante y mantener un estándar de mantenimiento riguroso.

Cada adjudicatario deberá proveer baños secos o húmedos aptos para todos los visitantes del Parque Aconcagua. También se licitará el servicio de internet y telefonía satelital, y la evacuación y gestión integral de residuos domésticos y de materia fecal, tanto propia como de los clientes.

campamento confluencia parque provincial aconcagua

El transporte de equipamiento es otra necesidad crítica en la cordillera. La logística -con mulas, helicópteros o porteadores- también se concesionará bajo nuevos prestadores, que además deberán garantizar la custodia y el cuidado del material de los montañistas.

Los pliegos incluyen, además, la provisión de guías de alta montaña y de trekking, y dejan abierta la posibilidad de que las empresas ofrezcan alquiler de equipos de alta gama, duchas, cafetería, bar o comidas rápidas.

Una condición central impuesta por el Gobierno es que todos los prestadores cuenten con protocolos de emergencia auditables, oxígeno medicinal, equipos de rescate, camillas y botiquines de alta montaña disponibles en cada campamento.

Un límite en el Aconcagua

A pesar de que todos los contratos precarios actuales quedarán revocados a partir de la licitación, las nuevas reglas establecen un límite que tiene por objeto garantizar la diversidad de prestadores y evitar el monopolio de los poderosos: el pliego establece que ningún oferente puede acceder a más del 30% de las unidades funcionales disponibles en cada sitio.

La concesión, remarcan desde Gobierno, debe sostener la experiencia del andinista sin concentrar el poder en pocos operadores.

cumbre por la paz aconcagua 6 Foto: Acuvema

En definitiva, los cambios apuntan a que aquel que llega exhausto al campamento, encuentre un plato caliente, un refugio firme y un baño accesible en el medio de la montaña más alta de América.

Que la calidad de los servicios durante los próximos 20 años esté a la altura del Aconcagua, donde cada paso es un desafío.