Adiós a la mesa del living: la tendencia europea que se impone en decoración de interiores para 2026

En cualquier living, la mesa que ocupaba el centro de atención era la predecible ratona. Este mobiliario, si bien era práctico, no aportaba elegancia ni sorpresa. En este sentido, existe una alternativa europea que está en auge. Descubrí cuál es la tendencia que se impone en decoración de interiores para este año que recién comienza.
Durante décadas, la mesa ratona fue el centro indiscutible de cualquier sala de estar. Sin embargo, las tendencias de decoración de interiores para 2026 marcan un cambio de paradigma hacia la funcionalidad extrema y el confort, en donde el puf modular se impone como un auténtico reemplazo.
La principal razón detrás de esta transición es la capacidad de adaptación. Mientras que una mesa de madera o vidrio es una estructura estática y que generalmente estorba, el puf modular permite reconfigurar el espacio en cuestión de segundos. Estos elementos pueden funcionar como una superficie de apoyo central, pero también transformarse en un asiento extra cuando hay invitados o en un cómodo apoya pies tras una larga jornada laboral.
En departamentos pequeños donde cada metro cuadrado cuenta, la naturaleza multifuncional del puf es una ventaja competitiva. Al carecer de esquinas puntiagudas, mejora la fluidez del tránsito en el living, reduciendo accidentes domésticos y creando una estética mucho más suave y acogedora, alineada con las corrientes de diseño minimalista.
Además, a diferencia de los pufs del pasado, las versiones de europeas que se imponen este año están diseñadas con materiales de alta ingeniería. Se utilizan telas con tecnologías de limpieza fácil y estructuras internas que mantienen la firmeza suficiente para sostener una bandeja con café o una computadora portátil sin riesgo de vuelcos.
En sintonía, la incorporación de texturas como el bouclé, el cuero sintético de alta resistencia o el terciopelo permite que este mueble no solo sea práctico, sino también una pieza de decoración que aporta calidez visual, algo que el cristal de una mesa tradicional difícilmente logra.
Finalmente, esta tendencia en decoración invita al juego y promueve distintos tipos de combinaciones. Al ser piezas independientes, el usuario puede intercalar diferentes colores, formas y tamaños para crear un centro de mesa único. Esta libertad creativa permite que el living evolucione junto con las necesidades de la familia, adaptándose a sesiones de cine en casa, áreas de juego para niños o espacios de trabajo informales.