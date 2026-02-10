Adiós a la mesa del living: la tendencia europea que se impone en decoración de interiores para 2026

puf tendencia El puf llega para destronar a la mesa ratona.

En departamentos pequeños donde cada metro cuadrado cuenta, la naturaleza multifuncional del puf es una ventaja competitiva. Al carecer de esquinas puntiagudas, mejora la fluidez del tránsito en el living, reduciendo accidentes domésticos y creando una estética mucho más suave y acogedora, alineada con las corrientes de diseño minimalista.

Además, a diferencia de los pufs del pasado, las versiones de europeas que se imponen este año están diseñadas con materiales de alta ingeniería. Se utilizan telas con tecnologías de limpieza fácil y estructuras internas que mantienen la firmeza suficiente para sostener una bandeja con café o una computadora portátil sin riesgo de vuelcos.

mesa ratona living La mesa ratona es cosa del pasado.

En sintonía, la incorporación de texturas como el bouclé, el cuero sintético de alta resistencia o el terciopelo permite que este mueble no solo sea práctico, sino también una pieza de decoración que aporta calidez visual, algo que el cristal de una mesa tradicional difícilmente logra.

Finalmente, esta tendencia en decoración invita al juego y promueve distintos tipos de combinaciones. Al ser piezas independientes, el usuario puede intercalar diferentes colores, formas y tamaños para crear un centro de mesa único. Esta libertad creativa permite que el living evolucione junto con las necesidades de la familia, adaptándose a sesiones de cine en casa, áreas de juego para niños o espacios de trabajo informales.