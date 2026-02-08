Adiós al piso flotante: la tendencia que se impone en decoración de interiores por su elegancia y alta resistencia

El reinado del piso flotante ha llegado a su fin. Es que existe una tendencia que se está imponiendo en decoración de interiores por distintos factores. A continuación te diré de cuál se trata y por qué deberás instalarla en casa.
Arquitectos y propietarios coinciden hoy en una tendencia clara que se impone por sobre el piso flotante e incluso el piso de cerámica: el microcemento. Esta alternativa es perfecta no solo por la eliminación de las juntas para crear ambientes con una sensación de amplitud inigualable, sino también por lograr una estética minimalista sin los inconvenientes de las reformas convencionales.
Una de las mayores virtudes del microcemento es su capacidad de adherencia. A diferencia de otros materiales que exigen retirar el revestimiento anterior, este compuesto de alta resistencia se aplica directamente sobre superficies existentes como la madera, el mármol, o la cerámica. Al tener un espesor mínimo de apenas 2 a 3 milímetros, permite transformar el aspecto de un hogar sin alterar el nivel del suelo ni generar las molestias de una obra invasiva.
Mientras que el piso flotante es sumamente sensible a la humedad y tiende a deformarse o hincharse ante derrames de agua, el microcemento ofrece un rendimiento superior. Gracias a su capa impermeabilizante, es apto para zonas críticas como cocinas integradas y duchas, resistiendo el desgaste, las manchas y el tránsito diario.
Su mantenimiento es mínimo: basta con productos neutros para conservar su brillo, lo que representa un ahorro significativo de tiempo y dinero a largo plazo. Simplemente con una mopa y un chorrito de vinagre lograrás desinfectarlo y dejarlo reluciente en tiempo récord.
Además, la versatilidad estética de esta tendencia permite adaptarse a múltiples estilos, desde el industrial hasta el mediterráneo, ofreciendo una enorme versatilidad para combinar con distintos muebles. Los tonos como los grises cálidos, beige arena y blanco hueso aportan una calidez que eleva el diseño de cualquier ambiente.
En sintonía, el microcemento destaca por su perfil sustentable por sobre el piso flotante: al no generar residuos de demolición y poseer una vida útil extremadamente larga, se posiciona como una opción respetuosa con el medio ambiente.