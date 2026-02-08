Adiós al piso flotante: la tendencia que se impone en decoración de interiores por su elegancia y alta resistencia

piso flotante El piso flotante deja de ser una opción para 2026.

Mientras que el piso flotante es sumamente sensible a la humedad y tiende a deformarse o hincharse ante derrames de agua, el microcemento ofrece un rendimiento superior. Gracias a su capa impermeabilizante, es apto para zonas críticas como cocinas integradas y duchas, resistiendo el desgaste, las manchas y el tránsito diario.

Su mantenimiento es mínimo: basta con productos neutros para conservar su brillo, lo que representa un ahorro significativo de tiempo y dinero a largo plazo. Simplemente con una mopa y un chorrito de vinagre lograrás desinfectarlo y dejarlo reluciente en tiempo récord.

microcemento El microcemento es una tendencia en decoración de interiores que se impone para este 2026.

Además, la versatilidad estética de esta tendencia permite adaptarse a múltiples estilos, desde el industrial hasta el mediterráneo, ofreciendo una enorme versatilidad para combinar con distintos muebles. Los tonos como los grises cálidos, beige arena y blanco hueso aportan una calidez que eleva el diseño de cualquier ambiente.

En sintonía, el microcemento destaca por su perfil sustentable por sobre el piso flotante: al no generar residuos de demolición y poseer una vida útil extremadamente larga, se posiciona como una opción respetuosa con el medio ambiente.