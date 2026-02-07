Uno de los estampados tendencia que habitualmente encontramos en los armarios es el animal print. Existen múltiples versiones, ya sea de zebra, vaca o leopardo, todos aportan su diferencial y se adaptan a diferentes estilos. Hace tiempo, los diseñadores de moda vienen apostando por un nuevo estampado animal más fresco e innovador.
Cómo lucir el nuevo estampado animal print que será tendencia este otoño-invierno 2026
En los últimos años hemos llevado tendencias de estampado de cebra, vaca o leopardo, pero ahora hay una nueva obsesión en el mundo de la moda
Este otoño-invierno 2025/2026 se ha introducido al armario el estampado de ciervo o bambi (bautizado en inglés como fawn o deer print). Según revelan las expertas de Harper's Bazaar, esta tendencia ha aparecido en las pasarelas en varias ocasiones. En 2011 de la mano de Burberry y en 2012 con Carven, pero recientemente apareció en conjuntos de varias piezas del diseñador Tory Burch.
Más allá de las pasarelas, el estampado de ciervo se ha visto en las grandes apuestas en tendencias de moda del 2026 en TikTok. Múltiples editoras de moda, creadoras de contenido y apasionadas han hecho reseñas sobre el estampado, luciendo prendas y agregándolas a su armario.
Todo sobre el estampado tendencia y cómo lucirlo
El estampado de ciervo se caracteriza por emular el pelaje de los ciervos jóvenes, ese que destaca por sus tonalidades marrones salpicadas de color blanco. Por ello, dado su color discreto y su apariencia casi de lunares desordenados, ha logrado conquistar incluso a las amantes del minimalismo.
En muchas tiendas de moda del exterior el estampado ha comenzado a invadir abrigos peludos, bolsos, pantalones, remeras y más. Además, algunas de las celebrities más influyentes en la moda, como Kim Kardashian y Sofia Richie, ya lo han incorporado en sus looks.
Sofia Richie lució el bambi print en una camisa abotonada holgada, con pantalones sastreros negros, un clutch a tono y unos stilettos de reptil. Por su lado, Kim Kardashian llevó la estampa en un vestido largo con botones de seda con botas altas de repil y un exclusivo bolso natural de Hermès.
El estampado de ciervo se puede combinar con tonos negros, verdes, marrones, celestes, y una infinidad de colores. Ya sabemos que en la moda no hay límites.