Cómo lucir el nuevo estampado animal print que será tendencia este otoño-invierno 2026

look con estampado bambi Una influencer de moda lleva un look incorporando una campera peluda con estampado bambi. Imagen: Instagram @marianacantoecastro.

Todo sobre el estampado tendencia y cómo lucirlo

El estampado de ciervo se caracteriza por emular el pelaje de los ciervos jóvenes, ese que destaca por sus tonalidades marrones salpicadas de color blanco. Por ello, dado su color discreto y su apariencia casi de lunares desordenados, ha logrado conquistar incluso a las amantes del minimalismo.

En muchas tiendas de moda del exterior el estampado ha comenzado a invadir abrigos peludos, bolsos, pantalones, remeras y más. Además, algunas de las celebrities más influyentes en la moda, como Kim Kardashian y Sofia Richie, ya lo han incorporado en sus looks.

Kim Kardashian y Sofía Richie Kim Kardashian y Sofia Richie luciendo el bambi print.

Sofia Richie lució el bambi print en una camisa abotonada holgada, con pantalones sastreros negros, un clutch a tono y unos stilettos de reptil. Por su lado, Kim Kardashian llevó la estampa en un vestido largo con botones de seda con botas altas de repil y un exclusivo bolso natural de Hermès.

El estampado de ciervo se puede combinar con tonos negros, verdes, marrones, celestes, y una infinidad de colores. Ya sabemos que en la moda no hay límites.